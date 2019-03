Koch Santi Taura verlässt Lloseta und kommt nach Palma

Nun ist es offiziell: Santi Taura verlässt sein Heimatdorf Lloseta. Eine Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. Lange Zeit dachte man, lediglich sein Zweitrestaurant DINS würde nach Palma ins frisch gebaute Hotel El Llorenç im Calatrava-Viertel (Plaça Llorenç Villalonga, 4) umziehen und sein Stammlokal, das Santi Taura, würde in Lloseta bleiben. Doch nun ist die Entscheidung gefallen: Er fusioniert beide Lokale und Kochstile und wird fortan unter dem Namen "DINS Santi Taura" firmieren. Dies bedeutet: Das DINS in Lloseta wird am Samstag, 20. April seine letzten Gäste bewirten, und das Santi Taura am Sonntag, 30. Juni. Dann heißt es packen und umziehen, bevor man im Juli am neuen Standort eröffnet. Sein altes Lokal, das sich im Haus seiner Familie befindet, wird weiterhin für Gruppen und Events zur Verfügung stehen.

Konzeptionell wird er die beiden Restaurant-Stile vereinen und weiterhin eine auf mallorquinischen Rezepten und Produkten basierende moderne saisonale Küche anbieten, aber – im Gegensatz zu den bisherigen Restaurants – soll es neben den Menüs auch einige À-la-Carte-Gerichte geben für all jene, denen komplette Menüs zu üppig sind. Das Lokal wird von Mittwoch bis samstagabends und am Freitag und Samstag auch mittags geöffnet haben. Ab Mai werden Reservierungen angenommen unter reservas@santitaura.com

Doch das ist längst nicht alles: Im Juni eröffnet Santi Taura seine Gastrobar "Cor – Barra i Taula" neben dem Mercat de l'Olivar in Palma mit Tapas und Tagesgerichten, geöffnet von Montag bis Samstag, vom Morgen bis zum Abend ohne Unterbrechung.