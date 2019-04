Netflix sucht Statisten für Dreharbeiten auf Mallorca

Netflix sucht Statisten, die bei den Dreharbeiten auf Mallorca mitmachen wollen. Die Mallorca Film Commission veranstaltet deshalb ein Casting, das am Dienstag (9.4.) in Palma de Mallorca stattfinden soll.

Die Film Commission sucht Statisten für verschiedene Szenen und deshalb mit unterschiedlichem Aussehen. Gesucht werden zum Beispiel:



verschiedene Leute jeglicher Nationalität im Alter zwischen 18 und 40 Jahren

männliche und weibliche Gogo-Tänzer, ohne Scheu vor der Kamera

junge Leute mit blonden oder roten Haaren

professionelle Croupiers

diverse Männer und Frauen im Alter zwischen 35 und 80 Jahren

Die Dreharbeiten werden zwischen Juni und September 2019 stattfinden, das Casting im Centre Cultural la Misericòrdia in Palma. Anmeldungen unter castinglineasblancas@gmail.com.

Das Casting findet vormittags zwischen 10 und 14 Uhr sowie nachmittags zwischen 15 und 20 Uhr statt. Aufgrund des großen Zulaufs weisen die Veranstalter darauf hin, dass möglicherweise nicht alle anstehenden Bewerber auch für das Casting ausgesucht werden.

Alle Teilnehmer sollten ihre Personalausweise oder Reisepässe dabeihaben sowie einen Nachweis über die Kontoverbindung und die Papiere der Sozialversicherung.



Dreharbeiten für neue Netflix-Serie "White Lines"

Insbesondere sucht Netflix Schauspieler und Statisten für die neue auf Mallorca produzierte Serie White Lines. Gedreht wird ab Mai in Palma de Mallorca, Valldemossa, Santa Maria, Pollença und Escorca. Auch mehrere Strände und Bergkulissen werden Álex Pina als Drehorte dienen.

Netflix dreht damit bereits die zweite Serie auf Mallorca, nachdem "Turn up Charlie" im Sommer 2018 gedreht worden war. Die neue Serie White Lines ist ein Thriller, der von polizeilichen Ermittlungen handelt, nachdem auf Ibiza ein berühmter britischer DJ aus Manchester verschwunden war.

Zwei Jahrzehnte später taucht der Körper plötzlich auf. Die Schwester kommt auf die Insel und versucht aufzudecken, was mit ihrem Bruder passiert sein könnte. Ihr Nachspüren führt sie durch Discotheken, auf Luxusyachten und lässt sie auf viele Lügen treffen, die von der "dunkelsten Seite erzählen, wo die Menschen am Limit leben", wie es in der Beschreibung heißt. /tg