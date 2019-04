Traditionsbar Bosch auf Mallorca expandiert ins Trendviertel Molinar

Künftiges Lokal de Bar Bosch in Molinar.

Die Traditionsbar Bosch in Palma de Mallorca expandiert ins Trendviertel Molinar. Das ist einem Schriftzug zu entnehmen, der an der Fassade eines Lokals gegenüber dem Yachtclub von Molinar zu lesen ist. "Demnächst Bar Bosch & Murmui", heißt es dort. Eröffnet werden soll offenbar eine Eisdiele, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt.

Die im Jahr 1936 eröffnete Bar Bosch befindet sich am Prachtboulevard Borne in der Innenstadt und ist bei Einheimischen wie Urlaubern eine feste Größe - sie fehlt in praktisch keinem Reiseführer. Die Betreiberfamilie, die im Jahr 1975 eingestiegen war, erweiterte die Bar zunächst um ein Restaurant im Obergeschoss, dann um ein kleines Stadthotel.

Die Küstenpromenade im Viertel Molinar ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Flaniermeile geworden, auch zahlreiche Freizeitsportler nutzen die breite Promenade. Derzeit wird der Yachthafen des Viertels modernisiert. /ff

