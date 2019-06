Nach Tumult im Bierkönig nimmt Polizei vier deutsche Urlauber fest

Nach einem Tohuwabohu im Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca hat die spanische Nationalpolizei vier deutsche Urlauber vorübergehend festgenommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag (15.6.) in dem bei Deutschen beliebten Bierlokal in der sogenannten Schinkenstraße, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt.

Vier offensichtlich betrunkene Deutsche warfen demnach Bierkrüge und Stühle durch das Lokal. Durch einen der Bierkrüge wurde ein weiterer Bierkönig-Gast am Kopf verletzt. Die Platzwunde musste mit mehreren Stichen genäht werden. Die Mitarbeiter des Lokals riefen die Polizei.

Die Beamten nahmen vier Deutsche fest. Bei der Vernehmung verweigerten sie die Aussage. Am Samstagnachmittag wurden sie freigelassen. /tg