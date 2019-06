Polizei von Calvià bestraft Mallorca-Urlauber wegen Balconing

Bereits den dritten Strafzettel dieser Saison wegen "Balconing" hat die Ortspolizei Calvià am Dienstag (25.6.) an einen Urlauber in Magaluf vergeben. Diesmal handelte es sich um einen jungen Spanier, der gegen 14 Uhr in praller Sonne waghalsig an einem der Hotelbalkone an der Südwestküste von Mallorca herumkletterte.

In dem insbesondere bei britischen Urlaubern beliebten Küstenort kommt es immer wieder zu Schwerverletzten oder sogar Todesfällen, weil Urlauber in betrunkenem Zustand versuchen, von einem auf den anderen Balkon zu klettern oder in einen mehrere Etagen tiefer liegenden Pool zu springen. Die zuständige Gemeinde Calvià erließ eine Verordnung, die solch waghalsige Aktionen explizit verbietet und unter Strafe stellt.

In der Sommersaison 2018 wurden insgesamt elf Touristen bestraft. Allein im Juni 2019 waren es bereits drei. Die Bußgelder liegen bei 600 bis 1.500 Euro. 7tg