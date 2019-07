Trockenheit sorgt für Einbruch der Olivenernte auf Mallorca

Einige Olivenpflanzen in der Serra de Tramuntana wurden von einem Pilz befallen.

Einige Olivenpflanzen in der Serra de Tramuntana wurden von einem Pilz befallen. Foto: Joan Mora

Laut Vorhersagen von Experten führt die Trockenheit auf Mallorca dazu, dass in der Serra de Tramuntana in diesem Jahr im Vergleich zu einem durchschnittlichen Ertragsjahr nur die Hälfte an Oliven geerntet werden kann.

Einige Oliven könnten aufgrund des Wassermangels nicht normal wachsen und reifen, erklärt Miquel Gual, Vorsitzender der Landwirtschafts-Kooperative Sant Bartomeu de Sóller, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Nach der Blütezeit im April seien die Pflanzen derzeit besonders auf Wasser angewiesen. Trotz der voraussichtlichen Einbußen dürfte die Ernte ertragreicher als im vergangenen Jahr ausfallen, als der Ertrag nur bei 30 Prozent lag.

Dass das Regenwasser ausbleibt, ist laut Gual nicht das einzige Problem der Olivenbäume in der Serra de Tramuntana. In den vergangenen Wochen hätten viele nach einem Pilzbefall einen Teil ihrer Blätter verloren. Die Plage habe nach einem relativ warmen Winter weite Teile der Gebirgskette befallen.

Die Olivenbäume im Landesinneren der Insel sowie im Osten seien von der Trockenheit nicht betroffen - in ihrem Fall ist die Wasserzufuhr durch ein Bewässerungssystem gesichert. /sw