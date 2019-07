Simply Fosh: Kühle Shakes gegen die Hitze

An den langen, heißen Sommertagen, wenn die Temperaturen so ansteigen, dass man buchstäblich in der Hitze zerschmilzt, braucht man gegen die Dehydrierung, zum Löschen des Durstes und zur Abkühlung vor allen Dingen das richtige eisgekühlte Getränk. Wir müssen viel Flüssigkeit zu uns nehmen, um unsere durch die Sonne ermüdeten Körper wieder fit zu machen. Allerdings ist das ewige Wassertrinken auch irgendwann langweilig, und Alkohol ist für den Körper in diesem Fall eher kontraproduktiv. Und dann gibt es natürlich noch diese sprudelnden

Getränke mit viel Kohlensäure und Zucker – Kalorienbomben, die den Durst nicht löschen, sondern eher noch verstärken. Was also soll man trinken?

In meinen Augen ist das genau die Zeit, den Entsafter herauszuholen, ein paar neue, herrliche Geschmackskombinationen auszuprobieren und sich von den wunderbaren Aromen der jetzt reifen Sommerfrüchte inspirieren zu lassen, mit denen man erfrischende Säfte und gesunde Smoothies zubereiten kann.

Ich hole mir meine Inspiration gerne im Mittleren Osten, denn dort liebt man nichtalkoholische Getränke und es gibt eine regelrechte Tradition, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Bei den persischen Sharbats wird der Sirup von Früchten über zerstoßenes Eis gegossen und mit Orange, Granatapfel, Hibiskus oder Rosenwasser verfeinert. Ich liebe Blütenwasser und gebe oft ein paar Tropfen in meine Desserts oder kalten Getränke. Es wird aus destillierten Blütenblättern gemacht und als Sirup für viele Rezepte aus dem mittleren Osten verwendet. Am bekanntesten sind Rosenwasser und Orangenblütenwasser, und da beides sehr intensiv schmeckt, sollte man sparsam damit umgehen. Man braucht nur einen oder zwei Tropfen, um Desserts, Fruchtsäften oder Smoothies ein besonderes Blütenaroma zu verleihen. Ein weiteres beliebtes Getränk in der Region des Mittleren Ostens ist verdünnter Joghurt, der Ayran.

Joghurtgetränke sind vom östlichen Mittelmeerraum bis nach Indien äußerst beliebt – dort werden sie Lassi

genannt. Sie sind im Sommer herrlich erfrischend, und es gibt keine bessere Art, der Hitze die Stirn zu bieten, als mit einem schlanken, hohen Glas eiskalten Ayran. Schaumig, minzig und ein klein wenig salzig ist Ayran das Gegenmittel an einem zu heißen Nachmittag oder zu einem zu scharfen Essen.



Ayran mit Avocado, Gurke und Limette

Zutaten für 2 Personen

250 ml griechischer Joghurt

1?2 Avocado, geschält und zerkleinert

1?4 Gurke, geschält, entkernt und in Würfel geschnitten

150 ml Mineralwasser

6 bis 8 Pfefferminzblätter

Ein paar Tropfen Limettensaft

Salz zum Abschmecken

Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einem glatten Püree verarbeiten.

Mit ein wenig Salz würzen und in hohe Gläser mit Eiswürfeln füllen. Sofort servieren.



Lassi mit Mango und Passionsfrucht



Lassi ist ein Getränk aus Indien, das mit Joghurt zubereitet wird und voller tropischer Aromen steckt. Es ist eine wunderbare Erfrischung für Sommertage und passt sehr gut zu scharfem Essen oder als Smoothie am Morgen.

Zutaten für 4 Personen

2 reife Mangos (sie sollten beim Drücken leicht nachgeben)

3 reife Passionsfrüchte, Fruchtfleisch entfernt und durch ein Sieb passiert

1 EL flüssiger Honig

200 ml Orangensaft

100 ml griechischer Joghurt

Eine Messerspitze gemahlener Kardamom

Die Mangos halbieren und den Kern sowie die Haut entfernen. Das Fruchtfleisch kann bis zur Verwendung tiefgefroren werden. Alle Zutaten in einen Mixer geben und zu einem glatten Püree verarbeiten. In Gläser auf Eis gießen und servieren.