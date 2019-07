Mallorca bekommt insgesamt drei Nichtraucher-Strände

Mallorca bekommt weitere Nichtraucherstrände: Wie das Rathaus von Manacor jetzt bekannt gab, müssen Raucher an der Cala Anguila, rund drei Kilometer südlich von Portocristo, auf ihre Zigaretten verzichten. Und auch am Strand von Sant Joan in der Gemeinde Alcúdia wird Rauchen untersagt.

Das Rauchverbot an dem in der Gemeinde Manacor eher unbedeutende Strand von Cala Anguila soll als Vorreiterprojekt gelten - die Stadtverwaltung schließt nicht aus, langfristig auch ein flächendeckendes Rauchverbot einzuführen. Bei der Maßnahme gehe es nicht nur darum, dass niemand vom Rauch belästigt werde, sondern auch darum, dass keine Zigarettenstummel mehr im Sand zurückgelassen werden, so die Tourismusdezernentin Maria Antònia Truyols.

Die Platja de Sant Joan in der Gemeinde Alcúdia liegt zwischen Punta de Manresa und Platja de Sant Pere. Der von Felsen umgebene Sandstrand ist über die Beschilderung der Urbanisation Mal Pas zu finden.



Hintergrund: Rauchverbot an Stränden von Mallorca geplant

Die Gemeinden Manacor und Alcúdia schließen sich mit der Entscheidung der Kampagne "Platges sense fum, platges saludables" (in etwa: Strände ohne Rauch sind gesunde Strände) der balearischen Gesundheitsbehörde an. Diese hatte Anfang des Jahres alle Inselgemeinden dazu aufgerufen, Strände als rauchfrei zu deklarieren. Bisher hat allein die Stadt Palma beschlossen, dass auch an der Cala Estància zwischen dem Purobeach und dem Yachthafen von Can Pastilla, in der westlichen Verlängerung der Playa de Palma Kippen tabu sind. Unverbindliches Interesse zeigten zudem die Gemeinden Capdepera und Banyalbufar. /somo