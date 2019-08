Feuerwehr löscht Brand dicht am Flughafen Palma de Mallorca

Die Flughafen-Feuerwehr am Airport Palma de Mallorca hat am Mittwoch (31.7.) einen kleinen Brand in der Nähe des Geländes gelöscht. Dabei entstanden heftige Rauchwolken, der Flugbetrieb wurde aber zu keiner Zeit beeinträchtigt, wie die Flughafengesellschaft Aena versichert.

Bei Bauarbeiten außerhalb des Geländes hatte trockenes Gestrüpp Feuer gefangen und breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr des Flughafens kam zum Einsatz, weil sie sich am dichtesten am Brandherd befand, erklärte Aena. Mehrere Löschfahrzeuge rückten aus. Auf der Flughafen-Autobahn kam es vorübergehend zu Staus in beide Fahrtrichtungen. Gefahr für Personen bestand offenbar nicht. /tg