Kaum mehr Platz vor lauter Liegen am Strand von Sa Coma auf Mallorca

Viel zu viele Liegen und Sonnenschirme stehen am Strand von Sa Coma auf Mallorca. Das zumindest kritisiert die Umweltschutzorganisation Gob und hat am Mittwoch (7.8.) die Einhaltung der diesbezüglichen Normen gefordert.

Mindestens 30 bis 40 Meter freier Platz müsse zwischen den verschiedenen Flächen zur Vermietung von Schirmen und Liegen sein, erklärt der Gob unter Berufung auf die Unterlagen des zuständigen Ministeriums in Madrid. Am zur Kommune Sant Llorenç gehörenden Strand Sa Coma sei der Abstand "nicht einmal 15 Meter lang", was zu einer "übermäßigen Belegung" des Strand mit Liegen und Schirmen führe.

Auch der Abstand zum Meer werde nicht eingehalten. An einem 20 Meter breiten Strand müsse der Abstand der Liegen zum Wasser mindestens zehn Meter betragen, erklärten die Umweltschützer. /tg