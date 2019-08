Anwohner beklagen Striptease von Feriengästen in Palma de Mallorca

Der Ärger um die Ferienvermietung auf Mallorca reißt nicht ab. In Santa Catalina in Palma de Mallorca haben sich jetzt Anwohner über die Freizügigkeit der Gäste in einer Ferienwohnung beschwert. Mehrere junge Männer in Party-Laune zogen auf der Terrasse vor den Augen der Nachbarn blank.

Es sei nicht das erste Mal, dass es Ärger mit den Feriengästen in der illegalen Ferienwohnung gebe, "diesmal gehen sie aber zu weit", erklärten die Anwohner gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Man habe den Fall beim balearischen Tourismusministerium gemeldet, jedoch erfolglos: Die Behörde verlange eindeutige Beweise für die illegale Vermietung.

Hintergrund: Warum Mallorca die illegale Ferienvermietung nicht in den Griff bekommt