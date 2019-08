Rückgang der Zahl deutscher Urlauber besorgt Hoteliers auf Mallorca

Der deutlich spürbare Rückgang der Zahl der deutschen Urlauber auf Mallorca ist eines der wichtigsten Merkmale der Saison. Diese erste Bilanz ziehen die Hoteliers auf den Balearen für das Jahr 2019. Der deutsche Markt sei im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gesunken, erklärt Gabriel Llobera, Vorsitzender der Hotelierketten auf den Balearen-Inseln, gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Zahlen seien "schlechter als erwartet".

Auch Jaume Horrach zieht als Vorsitzender des örtlichen Hoteliersverbands in Alcúdia und Can Picafort Resümee. Mitte August seien die Reservierungen für das Jahr weitestgehend abgeschlossen, sodass man erste Schlüsse ziehen könne: Der für die Insel wichtige deutsche Markt "hat am stärksten gelitten, obwohl wir glaubten, dass es der britische sein würde", so Horrach.

Der August wird Horrachs Einschätzung zufolge schlechter ausfallen als erwartet. Die Auslastung der Hotelbetten werde vermutlich zwischen 80 und 85 Prozent liegen, also unter den Werten der vergangenen Rekordjahre. Viele Last-Minute-Buchungen hätten zudem zu Preisnachlässen geführt.

Als Gründe für das Abkühlen der Saison führt der Hoteliersverband FEHM nicht nur die zunehmende Konkurrenz der Destinationen im östlichen Mittelmeer an. Weitere Faktoren seien die schwache Konjunktur in Europa und speziell in Deutschland sowie das wachsende Umweltbewusstsein, das bei einigen Leuten zum Verzicht von Flugreisen führe. Auch das relativ gute Wetter in Mitteleuropa führe zu weniger Reisen in den Süden. /tg