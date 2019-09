Die Seenotrettung bracht die Schiffbrüchigen zurück an Land.

Mit dem Schrecken davongekommen sind fünf Schiffbrüchige am Samstagnachmittag (31.8.) vor Can Pastilla in der Bucht von Palma de Mallorca. Ihr Motorboot war aus noch ungeklärten Gründen gekentert. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Ein Boot, das in der Nähe war, nahm die Verunglückten auf und verständigte die Seenotrettung. Diese beförderte sie bis in den Hafen. Das Motorboot wurde abgeschleppt. /pss