Feuerwehr rettet zwei erschöpfte Kletterer auf Mallorca

Zwei erschöpfte Kletterer hat die Bergrettung Mallorca in der Nacht auf Sonntag (8.9.) gerettet. Die beiden Männer waren an einer Felswand von Sa Gubia (Gemeinde Bunyola) unterwegs, als sie die Kräfte verließen.



An der Aktion waren Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Guardia Civil beteiligt. Verletzt wurde niemand.





Avui vespre hem realitzat un rescat a Sa Gúbia de 2 escaladors esgotats al 5è llarg anomenat "La ley del deseo".

Actuació del GRM del Parc de Sóller, GRM del Parc d'Inca i GREIM de @guardiacivil pic.twitter.com/rW4GBoQ0xL — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) September 8, 2019