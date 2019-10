Zum Black Friday knipst Palma die Weihnachtsbeleuchtung 2019 ein

Schon seit dem Wochenende (21./22.9.) wird in Palma de Mallorca die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Der Stichtag für das feierliche Einschalten der Lichter am Bourne ist der 28. November – ein Tag vor dem verkaufsträchtigen Black Friday. Die Einzelhändler dürften zufrieden sein, sie hatten schon im letzten Jahr darauf gedrungen, die Beleuchtung zu dem Shopping-Event einzuschalten.

Ab 19 Uhr soll die Zeremonie zum Erleuchten der Gassen beginnen. Ein nicht-kommerzieller Bürgerverein kann dabei ein wenig im Rampenlicht stehen und an der Zeremonie teilhaben. Bedingung ist, dass der Zusammenschluss die Solidarität in der Stadt fördert und dies auch glaubhaft darlegen kann. Bewerbungen an: tufaspalma@palma.cat