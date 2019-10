Nathalie Kollo gibt Burgerladen in Port d'Andratx auf

Am Ende ist es ihr einfach zu viel geworden. Sängerin Nathalie Kollo (52), Tochter des Opernsängers René Kollo (81), gibt ihren Burgerladen in Port d'Andratx im Westen von Mallorca auf. „Es ist schon geschlossen, ich kümmere mich jetzt um die Abwicklung des Ladens", sagt sie der MZ. Eineinhalb Jahre schwere Arbeit seien für die Katz gewesen. „Ich war zuletzt ganz allein, habe eingekauft, gekocht, serviert, geputzt. Es ging gesundheitlich nicht mehr." Vielleicht sei der Nobelort Port d'Andratx nicht der richtige Standort für einen Burgerladen gewesen. Anfang des Jahres hatte sie ihr Geschäft von „Quick Bite" in „El Rápido" umbenannt. TV-Koch Frank Rosin besuchte Nathalie Kollo und gab ihr Tipps, die auch im TV zu sehen waren. „Geholfen hat es dann alles nichts", sagt sie traurig.