Leiche im Meer bei Cala Figuera (Calvià) entdeckt

Am Freitagnachmittag (21.2.) wurde an der Küste von Cala Figuera in der Gemeinde Calvià im Westen von Mallorca eine Leiche gefunden. Die leblose Person trug eine Rettungsweste und schien schon einige Zeit im Wasser getrieben zu haben.

Beamte der Guardia Civil haben Ermittlungen eingeleitet, um die Leiche zu obduzieren.

Wie die Verantwortlichen mitteilten, wurde der leblose Körper ein ganzes Stück vor der Küste von Calvià gesichtet. Laut ersten Vermutungen könnte die Person Opfer eines Schiffsunglückes im Mittelmeer gewesen sein. /sw