Dritter Coronavirus-Fall auf Mallorca bestätigt

Auf Mallorca ist ein dritter Coronavirus-Fall bestätigt worden. Es handelt sich um eine Frau, die am Montagabend (2.3.) im Krankenhaus Son Llàtzer eingeliefert wurde und dort nun unter Quarantäne steht, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung vom Dienstagmorgen heißt. Für eine weitere Analyse wurde eine Probe in das Referenzlabor in Madrid geschickt.

Die Frau hatte eine Woche in Turin verbracht. Nach ihrer Rückkehr aus Italien litt sie unter leichtem Fieber und setzte sich mit der Hotline 061 in Verbindung. Nun würden alle Personen kontrolliert, mit denen die Frau in den vergangenen Tagen in Kontakt stand. Das balearische Gesundheitsministerium verweist darauf, dass die vorgesehenen Protokolle griffen und kein Grund zur Panik bestehe. Bei Fragen sollten sich Patienten zunächst an die 061 wenden.

Zuletzt standen auf Mallorca 13 Personen unter Beobachtung der Gesundheitsbehörden, weil sie engen Kontakt zum zweiten Coronavirus-Erkrankten auf der Insel gehabt hatten. Diese Frau liegt weiterhin isoliert im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. Ein in Madrid durchgeführter Test hatte das positive Ergebnis des Schnelltests auf Mallorca bestätigt. Am Tag zuvor war bekannt geworden, dass die beiden Kinder der Patientin, im Alter von 19 und 5 Jahren, nicht angesteckt worden waren. Die Mutter hatte sich vermutlich bei einer Reise nach Norditalien vor zwei Wochen das Virus eingefangen.

Erster Coronavirus-Patient auf Mallorca war ein Brite aus der Gemeinde Marratxí. Er wurde bereits nach seiner Genesung entlassen.

In der Tourismusbranche auf Mallorca wächst unterdessen die Sorge um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise, nachdem die für diese Woche geplante Tourismusmesse ITB in Berlin abgesagt wurde. Die balearische Landesregierung hat nun erste Maßnahmen beschlossen. /ff

