Der Unfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr am Kreisverkehr der Ausfahrtsstraße in Richtung Sineu.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.20 Uhr am Kreisverkehr der Ausfahrtsstraße in Richtung Sineu. Foto: Open Street Map

Bei einem Autounfall in der Nacht auf Montag (9.3.) hat sich ein 68-Jähriger inPalma de Mallorca schwer verletzt. Sein Pkw prallte aus bislang unbekannter Ursache gegen 3.20 Uhr gegen die Mauer eines Kreisverkehrs im Ortsteil Son Ferriol an der alten Ausfahrtsstraße in Richtung Sineu.

Der Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus Son Espases. /tg