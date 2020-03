Coronavirus-Krise: Diese Berufe und Tätigkeiten gehören zu den "essenziellen Bereichen"

Um die Zahl möglicher Ansteckungen weiter zu verringern, verschärft Spanien ab Montag (30.3.) die geltende Ausgangssperre für bestimmte Bereiche. "Die Angestellten in nicht essenziellen Bereichen müssen die kommenden zwei Wochen zu Hause bleiben", so der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez in einer Fernsehansprache am Samstagabend (28.3.).

Die verschärfte Ausgangssperre soll bis 9. April gelten. Alle Wirtschaftsbereiche, die im Dekret zum Alarmzustand als essenziell definiert seien, funktionierten weiter wie bislang. Arbeitnehmer, die nun zu Hause bleiben müssen, sollen ihr Gehalt weiterhin beziehen und die nicht geleisteten Stunden zu einem späteren Zeitpunkt Schritt für Schritt nachholen.

Hintergrund: Pedro Sánchez kündigte am Samstag (28.3.) verschärfte Bestimmungen für einige Berufsgruppen an



Diese Bereiche werden als "essenziell" angesehen

Im Lauf des Sonntags (29.3.) will die spanische Regierung weitere Details zu den betroffenen nicht essenziellen Bereichen bekanntgeben. Bisher sind die betroffen, die im Dekret zum Alarmzustand aufgeführt sind, das am 14. März verabschiedet wurde. Während Angestellte von Gastronomie und Einzelhandel bereits zu Hause bleiben müssen, muss nun unter anderem auch auf den Baustellen die Arbeit eingestellt werden.

Zu den als essenziell angesehenen Bereichen gehören:

Tätigkeiten im medizinischen Bereich, Gesundheitsbereich und in Apotheken

Lebensmittelproduktion

Warentransport

Personenbeförderung

Gas- und Wasserversorgung

Generierung und Verteilung von Strom

Geschäfte mit Lebensmitteln, Getränken, Getränken, Gütern des täglichen Bedarfs

Geschäfte mit Hygieneartikeln, Medikamenten, Optiker, Geschäfte, die orthopädische Artikel verkaufen

Schreibwarenläden und solche mit Zeitungen und Zeitschriften

Tabakläden

Reinigungen und Wachsalons

Geschäfte, die Tierfutter verkaufen

Betriebe, die mit der Raffination von Rohöl arbeiten, Kraftstoff verteilen wie auch Tankstellen

Geschäfte mit technologischer Ausrüstung

Häfen und Flughäfen

Medien

Einsatz- und Sicherheitskräfte des Staates

/sw



Über aktuelle Ereignisse informieren wir über unseren Liveticker. Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).