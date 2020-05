Der Mai startet auf Mallorca mit perfektem Sommerwetter

Das wäre ja der Supergau gewesen. Am Samstag (2.5.) dürfen die Menschen auf Mallorca erstmals nach anderthalb Monaten wahrscheinlich wieder eine Runde um den Block drehen. Ärgerlich, wenn gerade dann das Wetter nicht mitspielt. Doch der Wettergott hat Einsehen.

Schon am Donnerstag (30.4.) wird es sonnig. Nur in den Bergen liegen die Höchsttemperaturen unter 20 Grad, auf der restlichen Insel um die 23 Grad. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung. Nachts bleibt es bei 14 Grad mild.

Am Freitag gibt es den ersten Temperaturschub. Am Maifeiertag sind bis zu 27 Grad drin. Nur vereinzelte Wolken ziehen am Himmel vorbei. Nachts kühlt es bei 12 Grad etwas stärker ab als am Vortag.

Das Wochenende wird sommerlich. Vielleicht knackt die ein oder andere Gemeinde, am ehesten in der Inselmitte, die 30-Grad-Marke. Am Samstag gibt es Sonne satt, Sonntag bei unveränderten Temperaturen ein paar Wolken. Die neue Woche geht ähnlich bombastisch weiter. /rp