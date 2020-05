Lockdown-Lockerung: Das ändert die 'Phase 0' auf Mallorca

Die Lockerung der Ausgangssperre auf Mallorca geht weiter. Am Montag (4.5.) tritt die Insel zusammen mit den meisten anderen Inseln und Provinzen Spaniens offiziell in die "Phase 0" des mehrstufigen Exit-Plans aus dem Lockdown ein. Allein die Inseln Formentera, La Gomera, El Hierro und La Graciosa überspringen die "Phase 0" und beginnen in der "Phase I". Die Einzelheiten über die Lockerung des Lockdowns wurden am Sonntag (3.5.) in fünf verschiedenen Verordnungen im spanischen Gesetzesblatt (BOE) veröffentlicht. Hier eine Übersicht über die Lockerungen, die für Mallorca gelten.

Geschäfte und Dienstleistungen

Läden mit einer Verkaufsfläche von unter 400 Quadratmetern können mit dem Verkauf beginnen. Allerdings sind die Sicherheitsvorschriften so restriktiv, dass sich manche überlegen werden, ob sie überhaupt öffnen sollen. Denn es dürfen nur einzelne Kunden bedient werden, die vorher per Telefon oder Internet einen Termin vereinbart haben. Senioren ab 65 Jahren müssen während ihrer Ausgehzeit (10 bis 12 Uhr und 19 bis 20 Uhr) bevorzugt behandelt werden.

Es gibt auch die Möglichkeit, sich online den Einkauf zu bestellen und ihn dann abzuholen. Dabei müssen die Läden darauf achten, dass es zu keinen Menschenansammlungen kommt. Die Mitarbeiter müssen den Laden zwei Mal täglich desinfizieren und ihre Arbeitskleidung täglich waschen. Die Benutzung der Toiletten in den Geschäften ist untersagt.

Insbesondere werden ab Montag Friseursalons, Schneidereien, Buchläden und Eisenwarenläden öffnen. Bars und Restaurants, die bislang ihre Speisen und Getränke nur ausliefern durften, können ihre Produkte nun auch zum Mitnehmen anbieten. Auch hier muss vorbestellt werden.

Wichtig: Grundsätzlich gilt weiterhin, dass man sich nicht beliebig auf der Insel bewegen darf. Die Bürger sind aufgerufen, die Waren und Dienstleistungen in ihrem eigenen Wohnort (Gemeinde) zu kaufen. Nur wenn es etwas im eigenen Ort nicht zu kaufen gibt, darf man in die nächste Gemeinde fahren.

Maskenpflicht in Bus und Bahn

Im öffentlichen Nahverkehr gilt ab Montag (4.5.) in ganz Spanien Maskenpflicht. Die Masken werden teilweise kostenlos verteilt. Aber auch in Apotheken sind sie seit einigen Tagen wieder erhältlich. Die Preise sind staatlich gedeckelt, um Wucher zu vermeiden. In Bus und Bahn müssen die Passagiere die Sitzplätze einnehmen. Diese sind auf die Hälfte oder ein Drittel reduziert.

Bauarbeiten

Rennovierungen und Umbaumaßnahmen innerhalb von Wohnhäusern dürfen wieder aufgenommen werden, sofern die Wohnungen leerstehen und kein Kontakt zwischen Bauarbeitern und anderen Bewohner der Wohnanlage zustandekommt.

Vereinssport

Individueller Amateursport innerhalb der eigenen Wohngemeinde ist bereits seit Samstag (2.5.) erlaubt. Ab Montag gibt es weitere Lockerungen für Profisportler und diejenigen Sportler, die über Vereine offiziell gemeldet sind (auf Spanisch redet man von "federados"). Ihnen ist es erlaubt, zweimal am Tag zu trainieren, individuell und ohne Trainer. Wer Wassersport betreibt, darf dafür auch das Meer benutzen.



