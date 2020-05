Nach dem sommerlichen Wetter kehrt erstmal der Frühling auf Mallorca zurück

In den kommenden Tagen wird es diesig.

Hach, wie schön das war! Zum ersten Mal seit Wochen durften die Menschen auf Mallorca vor die Tür und dazu schien die Sonne bei sommerlichen Temperaturen. Noch einmal kämpft die Insel mit der 30-Grad-Marke, danach starten die Temperaturen einen Abwärtstrend.

Am Donnerstag (7.5.) gibt es größtenteils Sonne. Hin und wieder ziehen ein paar Wolken vorbei. Der Süden um Palma de Mallorca hat die besten Chancen, 30 Grad zu erreichen. Es wird knapp, denn der spanische Wetterdienst Aemet sagt 29 Grad vorher. Auf der restlichen Insel wird es bis zu fünf Grad kühler.

Die Nacht bleibt weiter mild. Unter 15 Grad sinken die Temperaturen nicht.

Schon am Freitag wird es bewölkt und diesig. Das liegt am Saharastaub, der in der Luft unterwegs ist. Die Höchsttemperaturen liegen dann nur noch bei 27 Grad, nachts ist die Lage unverändert.

Am Wochenende gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Am Samstag mehr Sonne, am Sonntag mehr Wolken - dann auch mit steigender Regenwahrscheinlichkeit. Die Höchsttemperaturen sinken auf 23 Grad. /rp