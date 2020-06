Es wird wieder wärmer auf Mallorca

Am Dienstagvormittag (9.6.) in Can Pastilla.

Am Dienstagvormittag (9.6.) in Can Pastilla. Foto: MZ-Livecams

Der Dienstag (9.6.) hat wenig bewölkt begonnen. Am Nachmittag kann der Himmel in einigen Teilen der Insel zuziehen, teilweise kommt es vor allem Richtung Osten zu Niederschlägen, die von Sturmböen begleitet werden können. An den Küsten weht ein leichter Wind.

In Palma de Mallorca und Felanitx schaffen es die Temperaturen am Dienstag auf 23 Grad, in Lluc auf 20 Grad, in Sa Pobla auf 24 Grad. Nachts wird es frisch: Die Temperaturen fallen in Palma de Mallorca auf 12 Grad, in Felanitx auf 14 Grad, in Lluc auf 8 Grad und in Sa Pobla auf 11 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Der Mittwoch (10.6.) startet ähnlich wie der Dienstag mit ein paar Wolkenfeldern. Teilweise kommt es zu Regenschauern, die erneut von Sturm begleitet werden. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Dienstag leicht an, in Palma de Mallorca auf 24 Grad, in Sa Pobla und Felanitx auf 25 Grad, in Lluc auf 22 Grad. Auch in der Mitte der Woche weht vor allem an den Küsten eine leichte Brise.

Am Donnerstag (11.6.) gibt es in einigen Teilen der Insel Morgennebel. Auch an diesem Tag ist der Himmel bewölkt, die Regenwahrscheinlichkeit jedoch sehr niedrig. Zum Nachmittag hin klart es auf. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Mittwoch kaum. Der Wind weht aus Süden und Südwesten. /sw