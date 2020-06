Mallorcas Mini-Messi könnte jüngster Liga-Spieler aller Zeiten werden

Der 15-Jährige Luka Romero von Real Mallorca könnte einen historischen Rekord brechen. Sollte der in Mexiko geborene Fußballer am Dienstag (16.6.) für den Inselclub gegen Vilarreal auflaufen, wäre er der jüngste Spieler, der jemals in der Primera División gespielt hat.

Romero spielt seit fünf Jahren für Real Mallorca. Sein Vater, der Argentinier Diego Romero, war auch Profifußballer und ließ seine Karriere auf Ibiza ausklingen. Dort entdeckten Scouts den talentierten Sohn. Die Familie wechselte die Insel.

Schnell wurde Luka Romero von Experten mit Lionel Messi verglichen. Die Ähnlichkeiten sind verblüffend: beide haben argentinische Eltern, sind aber in Spanien aufgewachsen. Beide sind Linksfüßer, körperlich schmächtig und nicht sonderlich großgewachsen. Beide können alle Positionen im Angriff spielen. Beide sind dribbelstark und haben ein großes Spielverständnis.

Vor zwei Wochen hat RCD-Trainer Vicente Moreno den 15-Jährigen erstmals ins Training mit den Profis berufen. Ein Einsatz in der Liga ist eigentlich erst mit 16 Jahren erlaubt, die Romero erst im November erreicht. Doch mit einer Sondergenehmigung könnte er nun schon ran. Moreno hat Romero für das Auswärtsspiel gegen Villarreal um 19.30 Uhr berufen.

Der bisherige Rekord lag bei 15 Jahren und 255 Tagen des Spielers Sansón aus der Saison 1939/1940. Romero wäre bei einem Einsatz am Dienstag 15 Jahre und 209 Tage alt. /rp