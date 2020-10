Cursach-Gruppe will Diskothek Tito's für 16,5 Mio. verkaufen

Der Ausverkauf der Cursach-Gruppe geht weiter. Eine der größten und bekanntesten Diskotheken auf Mallorca steht zum Verkauf: Die Cursach-Gruppe will sich vom Tito's trennen. Die Immobilie an Palmas Paseo Marítimo steht nun auch offiziell für 16,5 Millionen Euro zum Verkauf. In der Anzeige des Immobilienportals wird damit geworben, dass es sich einst um "den bekanntesten Nachtclub des Mittelmeerraums" gehandelt habe und dass sich die Immobilie aufgrund der hervorragenden Lage auch als Hotel eignen könnte.

Die Mallorca Zeitung hatte bereits vergangene Woche über den Verkauf dieses und anderer Vermögenswerte der Gruppe von Nachtclub-Unternehmer Bartolomé Cursach berichtet. Ob auch der Megapark an der Playa de Palma zum Verkauf steht, ist unklar (lesen Sie im E-Paper unsere Titelgeschichte: "Vom Ende eines Imperiums").

Bereits während der Finanzkrise wollte sich Cursach von seinen Diskotheken bis auf den Megapark trennen. Doch wollte niemand Ende der Nuller-Jahre 80 Millionen Euro investieren. Jetzt wird wieder verkauft. Scheibchenweise. Das Riu Palace soll für 2,5 Millionen Euro an die Riu Gruppe gegangen sein. Derzeit wird es zum Großraum-Büro umgebaut.

Das Restaurant Linos ist für 1,5 Millionen Euro "traspaso" zu haben. Das Steakhouse 800 Grad kostet derzeit 2,6 Millionen, die Diskothek The Club 5,5 Millionen und das Restaurant Asadito 6,5 Millionen. Und für die größte Diskothek der Insel, das BCM in Magaluf, sowie das benachbarte BH Hotel sollen sogar zusammen etwa 150 Millionen Euro gefordert werden.

Bei den meisten dieser Objekte dürfte es aber schwer werden, Investoren oder Käufer zu finden. Der Winter steht vor der Tür, die kommende Saison ist virusbedingt kaum zu planen. /tg/iw/ck