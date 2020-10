Palma de Mallorca sagt das traditionelle Traubenschlucken zu Silvester ab

Es verwundert nicht, aber ein kleiner schmerzender Stich bleibt doch: Auch der Silvesterbrauch, sich zum Jahreswechsel zum Traubenschlucken und Umarmen vor dem Rathaus von Palma de Mallorca zu versammeln, fällt in diesem Corona-Jahr aus. Das legte das Rathaus der Balearen-Hauptstadt am Donnerstag (22.10.) fest.

Zu weiteren Großveranstaltungen steht die Entscheidung noch aus. So versammeln sich in normalen Jahren zum Beginn der Adventszeit viele Menschen auf dem Borne-Boulevard, um das Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung zu feiern. Dieses Jahr sollen die Lichter vermutlich am 26. November angeknipst werden. Die Art und Weise müsse man noch entscheiden. Und am Vorabend zum Dreikönigstag stehen die Familien normalerweise dicht gedrängt Spalier, um den Einritt der Drei Heiligen Könige zu bejubeln.

Zur Zeit werden die Corona-Regeln auf Mallorca gerade wieder verschärft. So dürfen maximal sechs Personen zu privaten Treffen zusammenkommen. Weitere Maßnahmen werden zum Wochenende erwartet. /tg

