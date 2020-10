Goldenes Herbstwetter auf Mallorca

Pullover oder nicht, das ist hier die Frage. Diese stellen sich derzeit wohl viele Menschen morgens auf Mallorca. In der Früh ist es oft noch recht frisch. Tagsüber ist es in der Sonne dann eingemummelt aber zu warm.

Am Dienstag (27.10.) ziehen nur wenige Wolken am Inselhimmel entlang. Die Sonne scheint kräftig bei Temperaturen um die 20-Grad-Marke. In der Nacht soll es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet deutlich kälter als in den Nächten zuvor werden. Spätestens ab 17.53 Uhr, wenn die Sonne untergeht, muss der Pullover wohl wieder übergezogen werden.

Die Tiefstwerte liegen in den frühen Morgenstunden bei 9 Grad in der Inselmitte. An den Küsten und im Stadtgebiet bleibt es etwas milder.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Tagestemperaturen steigen und erreichen Höchstwerte von 24 Grad. Der Wind weht schwach aus westlicher Richtung. Nachts wird es wieder frisch.

Richtung Wochenende zeigt sich das Wetter konstant. Es gibt viel Sonne und wenige Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen auch dann bei etwa 24 Grad. Einem langen Strandspaziergang oder einer Wanderung steht Stand jetzt am Wochenende nichts im Wege. /rp