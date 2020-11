Discounter Lidl eröffnet weitere Filiale auf Mallorca

Der Discounter Lidl eröffnet am Donnerstag (26.11.) eine weitere Filiale auf Mallorca. Sie befindet sich in Arenal, in der Carretera Militar Nummer 205, auf Höhe von Avenida América. Mit dem neuen Standort schließe man eine Lücke im Filialnetz, so Achim Becker, Bereichsleiter auf den Balearen, gegenüber der MZ. Viele Kunden in dem Gebiet hätten weitere Wege auf sich genommen, um die nächst gelegenen Filialen etwa in Coll d'en Rabassa oder in Campos aufzusuchen.

Die neue Niederlassung in Arenal, gelegen zwischen Strandpromenade und Flughafen-Autobahn, öffnet am Donnerstag um 9 Uhr, für Kunden soll es während der ersten zwei Wochen spezielle Angebote geben. Die Filiale verfügt über 120 Parkplätze.

Lidl ist seit knapp 20 Jahren auf den Balearen präsent. Die Zahl der Niederlassungen auf den Inseln gibt das Unternehmen mit 24 an, die Zahl der Beschäftigten mit 550. "Wir sind optimistisch, dass wir nächstes Jahr eine weitere Filiale auf Mallorca eröffnen können", so Becker. Konkurrent Aldi ist bislang mit acht Niederlassungen auf Mallorca vertreten, seit dem Jahr 2019 auch auf Ibiza. /ff