Deutsche Christvesper zu Weihnachten in der Kathedrale von Palma de Mallorca abgesagt

Die beiden traditionsreichen ökumenischen Weihnachtsgottesdienste in der Kathedrale von Palma de Mallorca werden wegen Corona abgesagt. "Angesichts der Corona-Pandemie ist es derzeit leider nicht möglich, mit so vielen Menschen zusammen zu kommen und gemeinsam zu feiern", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden deutschsprachigen Pfarrgemeinden vom Freitag (4.12.). "Mit großem Bedauern müssen wir daher mitteilen, dass die deutschsprachigen Weihnachtsgottesdienste am 24.12. um 15.30 Uhr und 17 Uhr in der Kathedrale von Palma de Mallorca in diesem Jahr nicht stattfinden können."

Die Organisation wäre in diesem Jahr der katholischen Gemeinde zugekommen, die Predigt der evangelischen. Der katholische Pfarrer Andreas Falow verweist gegenüber der MZ auf eine ganze Reihe von Gründen, die die Veranstaltung unmöglich machten, obwohl die Organisation schon weit fortgeschritten gewesen sei. Wegen der Corona-Auflagen blieben nur etwa 250 Sitzplätze in der Kathedrale, so dass man viele Gläubige quasi hätte aussperren müssen. Und gerade beim Einlass sowie zwischen den beiden Gottesdiensten drohe ein schwer zu kontrollierendes Gedränge zwischen den Gläubigen.

Zu den beiden Christvespern kamen in den vergangenen Jahren jeweils mehrere tausend deutschsprachige Urlauber und Residenten. Die Tradition besteht bereits seit dem Jahr 1971.

Statt der Christvesper in der Kathedrale würden deutschsprachige Gottesdienste an verschiedenen Orten auf der Insel angeboten, heißt es mit Verweis auf die Websites der beiden deutschsprachigen Gemeinden www.kirche-balearen.net und www.kath-gemeinde-mallorca.de. /ff