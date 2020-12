So wird das Wetter über Weihnachten auf Mallorca

Die Tage vor Heiligabend und Weihnachten wird es auf Mallorca noch einmal sonnig und mild auch wenn es an den Festtagen zu einzelnen Schauern kommen kann.



Bei leicht steigenden Temperaturen bleibt die Wetterlage am Dienstag (22.12.) stabil. Heiterer Himmel, leichter Wind aus südwestlichen Richtungen. Höchstwerte um 18 Grad (Palma de Mallorca, Felanitx) oder 19 Grad (Sa Pobla). Tiefstwerte zwischen 6 und 7 Grad.

Auch wenn wir am Mittwoch (23.12.) das vorletzte Türchen des Adventskalenders öffnen bleibt es sonnig auf Mallorca. Windrichtung Süd oder Südwest. Tagestemperaturen um 18 oder 19 Grad. Die Nächte werden etwas milder.

Das Wetter an Heiligabend auf Mallorca

Am Donnerstag (24.12., Heiligabend) soll sich der Himmel etwas mehr zuziehen. In der Nacht kann es zu vereinzelten Niederschlägen kommen. Die Temperaturen bleiben tagsüber unverändert. Es kann sogar noch etwas wärmer werden. In Palma de Mallorca können angenehme Werte um 20 Grad erreicht werden. Am Abend dreht der Wind dann von Südwest auf nördliche Richtungen und bringt kühlere Luft mit.

Das Wetter am Ersten Weihnachtstag auf Mallorca

Für Freitag (25.12., Erster Weihnachtstag) sagen die Meteorologen des spanischen Wetteramts Aemet eine zunehmende Bewölkung vorher. Es kann auch tagsüber zu Regenschauern kommen.

Auch am Samstag (26.12.) bleibt es auf der Insel wolkig. Vereinzelte Schauer fallen insbesondere an der Ostküste von Mallorca /tg