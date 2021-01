Das sind die aktuellen Corona-Zahlen auf Mallorca von Dienstag (29.12.)

Auf Mallorca und den übrigen Balearen-Inseln sind von Montag auf Dienstag (29.12.) 460 positive PCR- und Schnelltests registriert worden, 149 mehr als am Vortag. 403 Positiv-Tests entfallen auf Mallorca, wo die Zahlen in den vergangenen Tagen stark gestiegen sind. Der R-Wert, der anzeigt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, liegt über die vergangenen sieben Tage bei 1,15. Erst wenn der Wert für längere Zeit unter 1 liegt, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Insgesamt wurden auf den Inseln 5.111 Tests vorgenommen. Daraus ergibt sich eine Positivrate von 9 Prozent. Am Vortag lag der Wert bei 9,1. Es wurden drei neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona dokumentiert. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie auf den Inseln damit 462 Menschen an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Das ist die Lage im Gesundheitssystem

Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag (29.12.) 7.857 derzeit behandelte Covid-19-Patienten, nach 7.523 am Montag.

343 Patienten werden auf Mallorca und den Nachbarinseln im Krankenhaus derzeit stationär behandelt, 3 mehr als am Montag. Die Anzahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation stieg um 2 auf 83 (76 davon auf Mallorca). Zum Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr waren es bis zu 115 gewesen.

Während auf Mallorca 329 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt werden, sind es auf Menorca derzeit 5 Corona-Patienten (2 auf der Intensivstation). Auf Ibiza werden 9 Menschen stationär im Krankenhaus behandelt (5 auf der Intensivstation).

Hintergrund: So viele "aktive Fälle" gibt es in den einzelnen Gemeinden (externer Link, Katalanisch)

Unter dem Gesundheitspersonal auf den Inseln gab es 198 aktive Fälle, 385 Mitarbeiter im Gesundheitssektor standen unter Beobachtung, da sie engen Kontakt zu Infizierten gehabt haben.

Derzeit sind 115 Bewohner von Seniorenresidenzen auf den Inseln nachweislich mit Covid-19 infiziert, 103 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. 215 Bewohner von Altenheimen sind seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben. 75 Angestellte in Seniorenresidenzen gehören derzeit zu den aktiven Covid-19-Fällen.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden auf den Balearen 34.459 Covid-19-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der PCR- und Schnelltests lag am Dienstag (29.12.) bei 774.909.

Das sagt die Corona-Ampel

Der Think-tank "Cercle de Mallorca" hat Anfang Oktober eine sogenannte Corona-Ampel veröffentlicht, auf der täglich anhand der Daten des spanischen und des balearischen Gesundheitsministeriums die aktuelle Corona-Lage auf den Inseln anschaulich wird. Insgesamt fünf Indikatoren hat der Cercle de Mallorca ausgewählt, um Einheimischen und Besuchern auf einen Blick zu ermöglichen, wie derzeit die Situation auf den Inseln ist: die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, der sogenannte R-Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt, die Positivrate der durchgeführten Coronatests, die Belegung der Intensivbetten sowie die Qualität des Gesundheitssystems. Derzeit (Stand 28.12.) steht die Ampel bei den Neuinfizierungen in den vergangenen sieben Tagen, hinsichtlich des R-Wertes, bei der positiven Testrate und bei der Belegung der Intensivbetten auf Rot, sowie bei der Qualität des Gesundheitssystems auf Grün:

Wie hoch ist die Inzidenz pro 100.000 Einwohner?

Laut den Zahlen des spanischen Gesundheitsministeriums vom Montag (28.12.) lag die 7-Tages-Inzidenz auf 100.000 Einwohner für die Balearen bei 219,67. Spanienweit lag der Wert bei 107,42 (externer Link). Zum Vergleich: In Deutschland kam man laut Robert Koch-Institut am Dienstag (29.12.) auf 158 Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen.

Die von Epidemiologen ebenfalls beobachtete 14-Tages-Inzidenz (Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen) lag am Montag (28.12.) für die Balearen bei einem Wert von 331,29.

Wie viele "aktive Fälle" in den jeweiligen Gemeinden registriert sind, ist einer Übersichtskarte der Landesregierung zu entnehmen (externer Link, katalanisch).

Hintergrund: Wie kann ich auf Mallorca einen Corona-Test machen?

So läuft es bei der Einreise nach Mallorca

Bei ankommenden Passagieren auf dem Flughafen von Palma de Mallorca wird die Temperatur automatisch mit einer Wärmebildkamera gemessen. Ein Corona-Test wird erst im Verdachtsfall vorgenommen.

Mallorca-Urlauber müssen sich vor der Einreise in Spanien einem PCR-Test unterziehen und sich registrieren. So ist jetzt vorgeschrieben, dass Flugreisende grundsätzlich ein Formular im Spain-Travel-Health-Portal zur Gesundheitskontrolle ausfüllen (www.spth.gob.es). Das Formular erzeugt einen QR-Code, der bei Einreise vorgelegt werden muss. Dies könne auch über die entsprechende, kostenlose App erfolgen, heißt es.