Die Corona-Inzidenz auf Mallorca, Gemeinde für Gemeinde

Es sind immer nur Momentaufnahmen, die sich schnell ändern können, zumal in kleinen Gemeinden schon ein paar positive Testergebnisse die Inzidenz-Werte in die Höhe schnellen lassen können. Dennoch: Laut den Daten der balearischen Landesregierung startet Mallorca mit der folgenden Pandemie-Zahlen in die Woche vom 22. bis zum 28. Februar.

Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz, also die dokumentierten Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, lag zum Stichtag 21.2. in folgenden Gemeinden bei Null:

Ariany, Banyalbufar, Búger, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Maria de la Salut, Muro, Ses Salines, Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Maria, Santanyí, Selva, Sencelles, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Vilafranca.

Bei unter 35, also jenem Wert, den die deutsche Bundesregierung recht willkürlich als Schwellenwert für etwaige Lockerungen festgelegt hat, lag die Corona-Inzidenz in folgenden Gemeinden:

Alaró (17,95), Alcúdia (29,64), Andratx (17,74), Artà (12,75), Bunyola (29,37), Calvià (21,76), Capdepera (16,85), Inca (30.01), Montuïri (34,34), Sa Pobla (7,42), Pollença (12,28), Porreres (18.18), Santa Margalida (24,03), Sineu (25,89).

Mehr als 35 aber unter 50 dokumentierte Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab es in:

Binissalem (35,02), Campos (36,68), Felanitx (39,37) und Llucmajor (37,93).

Die 7-Tages-Inzidenz lag bei über 50 in:

Algaida (88,62), Campanet (227,27), Llubí (131,98), Manacor (84,46), Mancor (66,27), Marratxí (59,15), Palma (51,19), Petra (104,90) und Santa Eugènia (64,06).

