Motorrad- und Kfz-Versicherungen, auf die Sie sich verlassen können

Als Verkehrsteilnehmer sind Sie gewohnt, Unerwartetes zu erwarten. Das Beobachten des Straßengeschehens vor Ihnen, Ruhe und das Vorhersehen, was andere Fahrer tun oder nicht tun, sind nur einige der Eigenschaften, die für einen vorsichtigen Fahrer erforderlich sind.

Als Expat in Spanien zu leben, ist in der heutigen Zeit schon sehr speziell, genauso wie das Autofahren. Sorgen über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie oder die Wirtschaft sind nur einige der zusätzlichen Probleme, die Sie haben könnten.

Die Auto- und Motorradversicherungen von Línea Directa sind speziell für Deutsche mit Wohnsitz in Spanien konzipiert. Die Policen können rund um die Uhr bequem von Smartphone, PC oder Tablet aus verwaltet werden. Sie können online gehen und unverbindlich ein wettbewerbsfähiges Angebot anfordern. Bestandskunden können ihre Policen um zusätzliche Mehrwertleistungen wie Unfall- und Pannenhilfe oder Versicherung der technischen Ausrüstung für das Motorrad erweitern.

Die Versicherungspolicen der Línea Directa sind eine Konstante, auf die Sie sich in diesen unsicheren Zeiten verlassen können.

Pannenhilfe als Standard

Die Basis-Pannenhilfe umfasst die Hilfe eines Mechanikers am Straßenrand rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. Wenn Ihr Fahrzeug nicht repariert werden kann oder Ihnen der Kraftstoff ausgegangen ist, bringt man Sie und Ihr Fahrzeug zur nächsten Werkstatt, damit Sie Ihre Weiterreise so schnell wie möglich fortsetzen können.

Der Versicherungsschutz umfasst Pannen, die durch verlorene, abgebrochene oder gestohlene Schlüssel verursacht werden, sowie das Auslaufen von Kraftstoff und sogar das Betanken mit dem falschen Kraftstoff. Wir garantieren den Transport Ihres Fahrzeugs zu einer unserer nationalen Werkstätten, die nur Originalteile oder gleichwertige Teile verwenden.

Versicherung der technischen Ausrüstung

Línea Directa bietet Motorradversicherungen mit optionalen Leistungen, die auf die Art und Weise zugeschnitten sind, wie Sie Ihr Motorrad nutzen. Die Versicherung der technischen Ausrüstung umfasst Schäden an Helm, Jacke und Handschuhen; Schadenersatz bei Totalschaden oder irreparablen Schäden an Helm, Handschuhen und Motorradjacke, die durch einen Verkehrsunfall entstanden sind, bis zu einem Höchstbetrag von 430 Euro, d. h: Helm bis zu 200 Euro, Handschuhe bis zu 30 Euro und Motorradjacke bis zu 200 Euro.

Covid 19-Protokolle

Die Kunden können sich darauf verlassen, dass alle Mitarbeiter, Experten und Kundendienstmitarbeiter von Línea Directa die strengsten COVID-19-Richtlinien einhalten, um eine effektive Desinfektion, Reinigung und Desinfizierung zu gewährleisten. Die Reparaturen an Ihrem Fahrzeug werden in gut belüfteten Bereichen durchgeführt, wobei stets Einweghandschuhe und eine angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwendet werden.

Alles in Ihrer Sprache



Línea Directa bietet Expats seit über 20 Jahren persönliche Betreuung und fachkundige Beratung. Sie garantiert die beste Kfz- und Motorradversicherung mit dem richtigen Versicherungsschutz. Vollständig personalisierte Policen, die sowohl zu Ihren Bedürfnissen als auch zu Ihrem Geldbeutel passen. Hochqualifizierte, deutschsprachige Kundendienstmitarbeiter stehen Ihnen bei allen Ansprüchen beiseite, die Sie möglicherweise erheben müssen, und alle Unterlagen sind in deutscher Sprache verfügbar.

Bester Preis, besserer Schutz

In diesen unsicheren Zeiten ist es gut zu wissen, dass Ihr Fahrzeug in sicheren Händen ist. Línea Directa ist einer der führenden Versicherungsanbieter in Spanien, Teil der Bankinter-Gruppe und mit einem landesweiten Netzwerk von Fachwerkstätten, Garagen und Pannenhilfsdiensten. Mehr als 3 Millionen Menschen vertrauen auf die Versicherungsleistungen von Línea Directa, um sich rundum sicher zu fühlen. Sie können ein kostenloses und unverbindliches Angebot unter 902 123 482 anfordern. Línea Directa bietet Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis und den umfassendsten Service.