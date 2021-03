Saharastaub beschert Mallorca einen trüben Start in den März

Die neue Woche beginnt auf Mallorca mit einem Feiertag, dem Tag der Balearen am Montag (1.3.), aber nicht mit Feiertagswetter. Im Laufe der Woche zieht es sich zunehmend zu, wenn sich auch zwischendurch immer mal wieder die Sonne durchkämpft. Spätestens in der zweiten Wochenhälfte wird es dann auch Regen geben. Dabei bleibt es insgesamt mild.

Der Montag (1.3.) beginnt bewölkt. Außerdem wirkt der Himmel zusätzlich grau, weil in der Luft feiner Saharastaub hängt. Der Wind weht aus Osten, ab und zu kann vor allem an der Südküste auch eine stärkere Brise dabei sein. Von 7 Grad am Morgen (Palma de Mallorca) wärmt sich der Tag nach und nach auf 19 Grad auf.

Auch in der Nacht bleibt es bewölkt. Die Nacht wird entsprechend mild mit Tiefstwerten um 9 Grad (Palma de Mallorca) oder 12 Grad (Felanitx). Es folgt ein trüber Dienstag (2.3.), die Staubwolken haben sich weder verzogen noch abgeregnet. Die Tageshöchstwerte liegen bei 18 Grad (Palma, Sa Pobla) oder bei 17 Grad (Felanitx).

Am Mittwoch (3.3.) nimmt die Bewölkung noch einmal zu. Es kann zu ersten leichten Regenschauern geben. Die Regentropfen spülen dann den Staub mit herunter. Der Wind kommt weiter aus östlichen oder nordöstlichen Richtungen. Die Temperaturen bleiben fast unverändert mit Höchstwerten um 19 Grad (Palma) oder 17 Grad (Felanitx, Sa Pobla).

Am Donnerstag (4.3.) steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen bleiben stabil mit Höchstwerten um 19 Grad (Palma) und 16 Grad (Felanitx, Sa Pobla). Nachts herrschen weiter Temperaturen knapp unter 10 Grad. Am Freitag und am Wochenende wird es wahrscheinlich trüb, regnerisch und unverändert mild. /tg