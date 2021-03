Das sind die Corona-Werte in den einzelnen Gemeinden auf Mallorca

Die Sieben-Tages-Inzidenz auf Mallorca ist in den vergangenen Tagen laut den Zahlen der Balearen-Regierung auf 22 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner gesunken (Stand 8.3.). Das Gesundheitsministerium registriert aber nicht nur die Ansteckungen für die einzelnen Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Es gibt auch die Fallzahlen pro Gemeinde bekannt. Daraus lässt sich ablesen, wo die aktuellen Corona-Hotspots auf Mallorca sind, beziehungsweise in welchen Städten und Dörfern es gerade relativ coronasicher ist.

Die großen lokalen Unterschiede der Corona-Fallzahlen auf Mallorca muss man allerdings mit einer gewissen Vorsicht interpretieren. Denn je kleiner die Bevölkerungszahl ist, desto irreführender können bestimmte Statistiken wie zum Beispiel die auf eine Bevölkerungszahl auf 100.000 hochgerechnete Inzidenzzahlen haben. Dennoch entsteht ein Eindruck davon, wo sich Corona gerade ausbreitet oder auf dem Rückzug ist. Die Zahlen beziehen sich auf die letzte Aktualisierung am Montag (8.3.).

Die "coronafreien" Orte auf Mallorca (Stand 8.3.)

In 29 Inselgemeinden wurde in den vergangenen sieben Tage keine einzige Neuansteckung registriert: In allen genannten Orten liegt der Inzidenzwert über 7 Tage entsprechend bei null.

Alaró,

Alcúdia,

Ariany,

Artà,

Banyalbufar,

Binissalem,

Búger,

Capdepera

Costitx,

Deià,

Escorca,

Esporles,

Estellencs,

Fornalutx,

Lloret de Vistalegre,

Llubí,

Mancor de la Vall,

Maria de la Salut,

Montuïri,

Sa Pobla,

Pollença,

Puigpunyent,

Santanyí,

Sant Joan,

Selva,

Sencelles,

Sóller,

Valldemossa und

Vilafranca de Bonany.

Die aktuellen "Corona-Hotspots" auf Mallorca (Stand 8.3.)

Inzidenzwerte von über 50 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner über die vergangenen sieben Tage weisen folgende Orte auf Mallorca auf:

Son Servera (7-Tages-Inzidenz von 129,7 auf 100.000 Einwohner),

Lloseta (100),

Consell (74),

Campos (73,7),

Petra (69,9),

Santa Eugènia (64,1) und

Santa María (54,2).

Die Inzidenzwerte in den übrigen Kommunen auf Mallorca (Stand 8.3.)

Algaida (17,7),

Andratx (26,6),

Bunyola (14,7),

Calvià (5,9),

Campanet (37,9),

Felantix (28,1),

Inca (15,1),

Llucmajor (2,7),

Manacor (29,7),

Marratxí (37,6),

Muro (42,3),

Palma de Mallorca (23,8),

Porreres (36,4),

Ses Salines (40,32),

Sant Llorenç (23,7),

Santa Margalida (16,0) und

Sineu (25,9).



Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).