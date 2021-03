TV-Tipp: "Report München" über die Lage der Mallorca-Deutschen

Mit der Wiederaufnahme der Urlaubsreisen nach Mallorca wächst auch das mediale Interesse an der Insel. Nach den Beiträgen in den großen Nachrichtensendungen kommen nun auch die TV-Magazine an die Reihe.

So sendet "Report München" am Dienstagabend (16.3., ARD, 21.45 Uhr) einen Beitrag, in dem unter anderen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Hilfsorganisation Hope begleitet werden. Schwerpunkt der Sendung ist, wie deutsche Auswanderer die Krise auf der Insel erleben. Bei ihren Vorab-Recherchen informierten die Reporter sich auch in der Redaktion der Mallorca Zeitung.

"Auch wenn Mallorca seit dem 14. März kein Risikogebiet mehr ist, machen sich die vielen Deutschen, die vom Fremdenverkehr leben, große Sorgen: Ist die Saison noch zu retten? Schleppen Touristen das Virus wieder ein?", heißt es in einer Ankündigung.

Die Zuschauern können dabei die Lage auf Mallorca mit der in Kroatien vergleichen. "Report München" hat auch dort Deutsche besucht, "die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen".

