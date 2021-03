Spas und Innenpools in Hotels auf Mallorca über Ostern geschlossen

Um die Corona-Lage auf Mallorca unter Kontrolle zu halten, verschärft die balearische Landesregierung auch die Restriktionen in den Hotels. So müssen während der Zeit über Ostern die Gemeinschaftsräume im Innern für Gäste geschlossen bleiben. Betroffen sind von der Entscheidung ausdrücklich auch Spas und Jacuzzis. Die gemeinschaftlichen Außenbereiche dürfen weiter benutzt werden, allerdings nur bis jeweils 17 Uhr. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (24.3.) hervor, mit der über die Kabinettsbeschlüsse informiert wird.

Die Regelung sei zeitlich begrenzt und gelte im Zeitraum vom 26. März bis 11. April. Im selben Maßnahmenpaket ist die Verschärfung für die Gastronomie enthalten - hier werden die Innenräume wieder geschlossen. In den Hotels bleiben die Restaurants geöffnet, es dürfen aber ausschließlich Hotelgäste bewirtet werden.

In dem genannten Zeitraum gelten auch verschärfte Regelungen für soziale Zusammenkünfte. So dürfen sich in öffentlichen Innenräumen maximal vier Personen, im Freien maximal sechs Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. In Privaträumen sind keine Treffen mit Mitgliedern aus anderen Haushalten erlaubt. Nicht von dem Verbot betroffen sind Zusammenkünfte bei der Arbeit, in Bildungseinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen oder im Transportwesen. /ff

