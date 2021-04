Angriff auf Polizisten in Cala Ratjada - zwei Männer dem Haftrichter vorgestellt

Tumult am Karfreitag vor einem Hotel in Cala Ratjada

Zwei der Männer, die am Karfreitag (2.4.) in Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca einen Ortspolizisten angegriffen haben, nachdem dieser versuchte, in einem Streit um eine illegale Party zu intervenieren, sind am Dienstagmorgen (6.4.) dem Haftrichter vorgeführt worden. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die beiden waren am Montag gemeinsam mit ihren Anwälten freiwillig auf der zuständigen Wache der Guardia Civil in Artà vorstellig geworden und hatten sich gestellt.



Anders als zuvor berichtet, wurden die Männer - zwei Brüder - daraufhin festgenommen. Nun soll entschieden werden, was weiter mit ihnen passiert. Weitere Festnahmen seien nicht auszuschließen, man ermittele weiter, heißt es seitens der Guardia Civil. Derweil sicherte das Rathaus der Gemeinde Capdepera, zu der auch Cala Ratjada gehört, dem verletzten Polizisten seine Unterstützung zu, man habe bereits einen bekannten Anwalt für ihn eingestellt, um die Angreifer zu verklagen.



Zu den Vorfällen war es am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr gekommen. Wie zahlreiche Smartphone-Videos belegen, die in den sozialen Medien kursieren, kam es zu einem Streit zwischen den Gästen eines Hotels im Ortsinneren von Cala Ratjada und einer spanischen Großfamilie, die gegenüber des Hotels in einem Mehrfamilienhaus eine illegale Privatparty mit rund 20 Personen veranstaltet haben soll. Die Feiernden sollen die Urlauber sowie die Hotelleitung bedroht haben. Auch zu Sachbeschädigung seitens der Partyteilnehmer soll es gekommen sein. Das Videomaterial, das mehrere Zeugen aufnahmen, könnte sich auch als wichtiges Beweismaterial im Prozess herausstellen.





Vamos a ver si se interactua de la misma manera que en otra localidad....#CalaRatjada pic.twitter.com/dO7v1mMR4O — Rajada, Cala (@Cala_Ratjada_es) April 3, 2021

Mehrere Nachbarn riefen die Polzei. Als zwei Beamte der Ortspolizei ankamen, griffen mehrere Männer die Polizisten an. Einer der beiden Polizisten ging nach mehreren Schlägen und Tritten zu Boden und musste sich in sein Fahrzeug retten. Erst Verstärkung in Form von Beamten der Guardia Civil konnte dem Streit ein Ende setzen.. Laut MZ-Informationen ist derweil eine Patrouille der Ortspolizei permanent vor dem Hotel stationiert, um weitere Konflikte zu vermeiden. /somo