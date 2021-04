Das ändert sich auf Mallorca alles bei den Corona-Regeln

Nach und nach wird deutlich, was sich die Balearen-Regierung genau unter der am Montag (19.4.) angekündigten vorsichtigen Lockerung der Corona-Restriktionen vorstellt. So soll die nächtliche Sperrstunde auf Mallorca, die im Zuge der Corona-Restriktionen verhängt worden ist, erst eine Stunde später, um 23 Uhr, beginnen. Den Gastronomen soll ersten Informationen nach erlaubt werden, an einigen Tagen zwischen 20.30 und 22.30 Uhr auf den Terrassen ihre Gäste zu bewirten. Zudem sollen die bestehenden Auflagen bei der Außenbewirtung weitgehend fallen. Die Geschäfte müssen statt um 20 Uhr erst um 21 Uhr schließen.

Andere Regelungen, wie das Bewirtungs-Verbot in den Innenräumen von Cafés und Restaurants bleiben bestehen. Wenn auch nicht mehr auf die Mitglieder von maximal zwei Hausständen beschränkt, bleiben auch die Vorgaben für Zusammenkünfte unverändert: Im Freien dürfen sich höchstens sechs Personen treffen.

Die neuen Regelungen sollen offenbar am kommenden Montag (26.4.) in Kraft treten und dann mindestens zwei Wochen gültig sein. Zuvor müssen sie allerdings, voraussichtlich am Freitag, noch offiziell beschlossen und danach im Amtsblatt BOIB veröffentlicht werden. Änderungen sind also nicht ausgeschlossen, zumal verschiedene Interessengruppen Nachbesserungen fordern.

Müssen die Bürger bislang zwischen 22 Uhr und 6 Uhr zu Hause sein, soll die Sperrstunde nun ab 23 Uhr beginnen. Die Ausgangssperre war im Dezember vergangenen Jahres in ihrer jetzigen Form festgelegt worden. Wer nach 22 Uhr noch auf der Straße ist, muss dafür einen triftigen Grund anführen. Die spanische Zentralregierung hatte den Regionen Handlungsspielraum bei der Entscheidung eingeräumt, wann genau die Ausgangssperre beginnt und endet. Rechtlich möglich ist sie durch den sogenannten Alarmzustand, der am 9. Mai endet. Die spanische Regierung hat bereits angekündigt, ihn nicht verlängern zu wollen.

Zugeständnisse an die Gastronomie

In Bars, Cafés und Restaurants soll die Schließung der Innenräume beibehalten werden, was bereits zu einem Aufschrei der Empörung seitens der um ihre wichtigste Einnahmequelle gebrachten Gastronomen geführt hat. Beibehalten werden soll auch, dass die Lokale um 17 Uhr die Bewirtung auf den Terrassen einstellen müssen. Allerdings sollen sie nun zumindest von Montag bis Donnerstag zwischen 20.30 und 22.30 wieder öffnen können, um ein Abendessen zu servieren. Am Wochenende müssen sie weiterhin um 17 Uhr schließen.

Die Unterbrechung der Bewirtung zwischen 17 und 20.30 Uhr soll Menschenansammlungen vor Bars und Cafés verhindern. Ebenso wie anderswo in Spanien findet auf Mallorca ein beträchtlicher Teil des öffentlichen Lebens am Tresen und Café-Tisch statt. In den vergangenen Jahren war zudem in Mode gekommen, beim sogenannten "tardeo" zum Wochenende hin schon nachmittags ausgiebig zu feiern.

Zudem soll die Einschränkung für die Bewirtung auf den Terrassen fallen: Statt nur 50 Prozent der Plätze dürfen fortan alle Plätze besetzt werden.

Treffen und Einkäufe

Bestehen bleibt die Vorgabe, dass nur vier Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Dabei kann es sich fortan aber auch um Freundesgruppen handeln: Für Treffen im Freien wird die Vorgabe aufgehoben, dass es sich bei den sechs erlaubten Personen um die Mitglieder von maximal zwei Haushalten handeln darf. Beibehalten wird diese Regel lediglich in den Innenräumen.

Weiterhin soll den Geschäften erlaubt werden, bis 21 Uhr zu öffnen - bislang war um 20 Uhr Schluss. Außerdem dürfen Einkaufszentren und Kaufhäuser wieder an verkaufsoffenen Sonntagen wie dem 2. Mai und Feiertagen öffnen. /ff/ck

Hintergrund: Diese Corona-Regeln galten bislang auf Mallorca