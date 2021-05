Mallorca-News-Ticker: Motorisierte Demo zum "Tag der Arbeit"

Laufend aktualisierte Mallorca-Meldungen des Tages (1.5.2021)

► Gewerkschaften demonstrieren zum "Tag der Arbeit" in ihren Autos

► Erneut fließt Abwasser ins Meer: Stadtstrand von Palma gesperrt

► Vier Müllcontainer und zwei Autos brennen in Molinar

► Zwölf neue Parkplätze für das Zentrum von Llucmajor

Anlässlich des Tages der Arbeit haben auch in Palma de Mallorca die Gewerkschaften zur traditionellen Mai-Kundgebung aufgerufen. Die Pandemie ließ allerdings lediglich einen Demozug der Teilnehmer in ihren Autos zu. Die Demonstration begann an der Pferderennbahn von Son Pardo und führte in die Innenstadt. "Wir sind froh, dass wir wieder auf die Straße gehen können, um die Stimme für die Rechte der Arbeitnehmer zu erheben", sagte Lorenzo Navarro, Generalsekretär der Gewerkschaft UGT.

Einmal mehr ist Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni am Samstagmittag (1.5.) nach heftigen Regenfällen wegen einer Abwassereinleitung ins Meer für Badegäste gesperrt worden. Der Strand wurde mit einer roten Flagge gekennzeichnet, aber angesichts kühler Temperaturen dürfte ohnehin kaum ein Badegast vorgehabt haben zu schwimmen. Nun müssen Wasserproben in den nächsten Stunden zeigen, wann der Strand wieder geöffnet werden kann. Bei starken Regenfällen kommt es aufgrund veralteter Kläranlagen in Palma immer wieder zu einer Vermischung von Regen- und Abwasser. Das Gemisch fließt dann ins Meer. Die Stadt Palma weist aber darauf hin, dass die Bauarbeiten für ein neues Rückhaltebecken im Osten von Palma bald abgeschlossen sein werden, womit das Problem der Vergangenheit angehören sollte.

Vier Müllcontainer sind am Freitagabend (30.4.) gegen 21 Uhr im Stadtteil Molinar im Osten von Palma de Mallorca abgefackelt. Zwar brachte die Feuerwehr die Flammen im Carrer Cuba unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass zwei neben den Containern geparkte Autos durch die Flammen stark beschädigt wurden. Die ersten Ermittlungen an der Brandstelle deuten darauf hin, dass das Feuer gelegt worden ist.

Wer mit dem Auto ins Zentrum von Llucmajor muss, könnte in Zukunft einfacher einen Parkplatz finden. Wie die Gemeindeverwaltung am Samstag (1.5.) bekannt gab, werden die Stellflächen am Carrer Constitució 10 wieder als Parkmöglichkeiten geöffnet. 2014 war dieser Parkplatz geschlossen worden. Nun soll der Belag noch einmal asphaltiert werden. Im Rathaus rechnet man damit, dass die neuen Parkplätze dann ab der zweiten Mai-Woche zur Verfügung stehen. Dann sollen 12 Stellplätze mehr das Parkplatzproblem im engen Ortskern ein Stück weit lindern.