Real Mallorca ist wieder erstklassig

Nach einem Jahr in der zweiten Liga ist Real Mallorca in die Primera División zurückgekehrt. Durch die 2:3-Niederlage von Almería am Dienstag (18.5.) gegen Cartagena ist den Mallorquinern der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Das Team hat den Aufstieg im Teamhotel auf Tenerife gefeiert, wo Real Mallorca am Mittwoch (19.5.) spielt. Wie der Zustand der Spieler dann ist, ist mehr als fraglich. "Wir haben morgen ein Spiel", soll Trainer Luis García Plaza schmunzelnd seine Spieler gemahnt haben, die in Windeseile größere Mengen an Bier organisiert hatten und sich damit begossen.

Genauso schnell fanden sich die Fans in Palma zusammen. Schon kurz nachdem klar war, dass die Mannschaft aufsteigt, ertönte ein Hupkonzert auf den Straßen der Stadt. Obwohl die Polizei in weiser Voraussicht den Zugang zum sogenannten Schildkrötenbrunnen am Paseo de Borne, wo die Mallorquiner ihre sportlichen Erfolge feiern, absperrte, kamen rund um den Platz Hunderte Anhänger zur Party zusammen. Es wurde gesungen und Rauchbomben vernebelten die Innenstadt. Sicherlich war der Mindestabstand den meisten Fans egal, aber immerhin wurde von den meisten Feiernden die Atemmaske korrekt getragen.

In den verbleibenden drei Spielen geht es für die Mallorquiner noch um die Meisterschaft in der zweiten Liga. Der Rückstand des Zweitplatzierten auf den ebenfalls aufgestiegenen Tabellenführer Espanyol Barcelona beträgt drei Punkte.

Der Aufstieg kommt alles andere als überraschend. Nach dem Abstieg in der Vorsaison war Real Mallorca als einer der Favoriten in die Saison gestartet und hatte auch das finanzielle Budget, um ein starkes Team zusammenzustellen. Dieses wurde fast die ganze Zeit den Ansprüchen gerecht. Zuletzt kam hinzu, dass die Konkurrenz kaum noch Punkte sammelte und somit den Mallorquinern auch kleinere Durststrecken gönnte. /rp