Urlauberpaar stirbt nach Balkonsturz auf Ibiza

Eine 21-jährige Frau und ein 26-jähriger Mann sind am Donnerstag (2.6.) nach einem Balkonsturz auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Fall von geschlechtsspezifischer Gewalt handeln könnte.

Die Frau hatte sowohl die italienische als auch die spanische Staatsbürgerschaft, der Mann die marokkanische. Beide verbrachten die Nacht in einem Hotel in Platja d'en Bossa.

Offenbar stürzte gegen 4.30 Uhr zunächst die Frau in den Tod. Laut einem Sprecher der spanischen Nationalpolizei vermuten die Ermittler, dass der Mann sie von dem im vierten Stock gelegenen Balkon stieß und danach selbst in die Tiefe sprang.Als die Rettungskräfte eintrafen, seien beide schon tot gewesen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Sollte die Vermutung der Polizei zutreffen, wäre es der zweite Fall geschlechtsspezifischer oder häuslicher Gewalt auf den Balearen binnen kurzer Zeit. Erst Mitte Mai ermordete ein Mann in Sa Pobla seine schwangere Freundin und ihren siebenjährigen Sohn. /rp