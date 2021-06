Balearen-Regierung will Diskotheken auf Mallorca um den 17. Juli herum öffnen

Ein Bild, das man ab dem 17. Juli in den Nachtlokalen der Inseln wohl wieder häufiger sieht, jedoch mit einem genau durchdachten Sicherheitskonzept.

Es gibt neue Details zur stufenweisen Öffnung der Diskotheken und Clubs auf Mallorca: Voraussichtlich um den 17. Juli herum sollen die Vergnügungslokale langsam wieder öffnen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Das ist das Ergebnis von Gesprächen des Branchenverbands der Betreiber von Diskotheken und Nachtclubs, ABONE, und der Balearen-Regierung. Die Verantwortlichen seien gerade noch dabei, die Details der stufenweise Öffnung zu konkretisieren.

Relativ sicher ist jedoch, dass die Vergnügungslokale zunächst nur bis 3 Uhr morgens geöffnet haben sollen. Auch das Tanzen im Inneren der Lokale soll prinzipiell gestattet sein. Um die gültigen Sicherheitsmaßnahmen, etwa die Abstandsregeln oder Maskenpflicht, besser kontrollieren zu können, soll es nur einen Eingang geben, von dem aus Gäste die Tanzflächen betreten können.

Der schrittweise Öffnung aller Diskotheken wird, wie bereits angekündigt, ein Pilotprojekt in einer ausgewählten Location vorausgehen. Dort soll das bisher erarbeitete Konzept in der ersten Juli-Woche auf die Probe gestellt werden. Das hat Rosana Morillo, die Generaldirektorin für Tourismus, am Freitag (11.6.) nach einem Treffen mit den Mitgliedern von ABONE bestätigt.

In welchem Club genau das Pilotprojekt durchgeführt wird, haben die Verantwortlichen noch nicht final entschieden. Sofern sich bei dem Pilotprojekt zeigt, dass das Konzept tatsächlich funktioniert, haben die anderen Einrichtungen dann noch rund zehn Tage, um die Gegebenheiten vor Ort entsprechend an die neuen obligatorischen Forderungen anzupassen und sich zu organisieren. Künftig werden etwa Luftfilter-Installationen oder Kohlenstoffdioxid-Messgerät nötig sein. Auch der Verkauf von Eintrittskarten im Internet ist im Gespräch.

Laut Balearen-Ministerpräsidentin Francina Armengol hat sich die Balearen-Regierung bei den erarbeiteten Vorschlägen an denen des spanischen Gesundheitsministeriums orientiert und sie an die auf den Inseln vorherrschenden Gegebenheiten angepasst. /sw