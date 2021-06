Mallorca hat guten Vorsprung im Wettlauf mit Delta-Variante

Mallorca ist gerade in einer spannenden Übergangsphase, in der die Insel die Balance zwischen verdienter Lockerung – auch des Nachtlebens – und Vorsicht vor der sich ausbreitenden Delta-Variante behalten muss. Eine Gratwanderung, bei der bislang – Stand Donnerstag (17.6.) – alles gut geht. Die wichtigsten Corona-Statistiken stimmen optimistisch: Auch wenn die Insulaner seit fast zwei Wochen wieder bis Mitternacht im Innern von Cafés und Restaurants zusammensitzen, bleibt die 7-Tage-Inzidenz auf Mallorca unter 20. Zurzeit werden auf der Insel 18 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, sieben von ihnen auf der Intensivstation – das sind so wenige wie seit August 2020 nicht mehr.

Mallorca macht sich locker

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20.6.) fällt die bisherige Sperrstunde praktisch weg. Wirte dürfen dann wieder bis 2 Uhr nachts ausschenken, sofern die jeweilige Kommunalverordnung nicht ohnehin ein früheres Schließen vorschreibt, um Ruhestörung zu vermeiden. Sogar an der Theke darf man ab dem Wochenende wieder sitzen, allerdings nur bis Mitternacht. Im Innern gibt es Sechser-, außen Zwölfer-Tische. Am Tresen darf man zu zweit Platz nehmen. Auch Cocktailbars und Lokale mit kleinen Bühnen dürfen wieder öffnen. Diskotheken und Clubs stehen in den Startlöchern, sollen aber erst im Juli, nach einem Pilotprojekt am 26. Juni, wieder zum Zug kommen. Ab 3. Juli soll unter freiem Himmel jedenfalls wieder getanzt werden. Open-Air-Konzerte mit bis zu 5.000 sitzenden Zuhörern sind schon ab Samstag (19.6.) wieder erlaubt.

Im Freien wird – abgesehen von der Maskenpflicht – alles wieder ziemlich normal. Strände und öffentliche Parks schließen nur noch zwischen 24 und 6 Uhr. Auch außerhalb des Vereins darf man unter Freunden wieder Sport wie gemeinsames Fußballspielen betreiben. Und sogar erste vereinzelte Veranstaltungen von Dorf-Fiestas sind wieder erlaubt. Konzerte, Kulturveranstaltungen und Volkstänze werden zugelassen. Verboten bleiben vorerst die großen gemeinsamen Abendessen (sopars a la fresca) und die nächtlichen Partys (verbenas). Bei Hochzeiten, bei denen alle Gäste ein Covid-Zertifikat vorweisen (also genesen, geimpft oder getestet sind), dürfen wieder

200 Gäste im Freien (die Hälfte im Innern) zusammenkommen und sogar tanzen.

Delta-Variante nimmt zu

Und genau deshalb ist klar, dass es sich bei der Öffnung auf Mallorca um eine riskante Gratwanderung handelt. Denn die Ansteckungszahlen in Großbritannien steigen, obwohl die Impfkampagne dort deutlich weiter fortgeschritten ist als auf den Balearen. Und die Häufigkeit der Delta-Variante nimmt auch auf den Inseln zu.

Rund jede zehnte Ansteckung gehe inzwischen auf die zunächst in Indien aufgetretene Doppelmutation zurück, erfuhr die MZ am Mittwoch (16.6.) vom Chef der Mikrobiologie im Landeskrankenhaus Son Espases, Antoni Oliver. Von den 64 Zufallsproben, deren Sequenz in den vergangenen Tagen analysiert wurde, wurde bei sechs Proben die Delta-Variante festgestellt.

Zur Zeit werde noch untersucht, ob diese Fällen auf Ansteckungen zurückgehen, die mit Reisen - beispielsweise nach Indien oder Großbritannien - in Zusammenhang stehen, oder ob die Ansteckungen auf der Insel ohne Reisebezug stattgefunden haben, so Oliver. Die Alpha-Variante - das ist inzwischen der Name für die zunächst in Großbritannien festgestellte Mutante - mache nach wie vor den größten Teil der Ansteckungen aus, etwa 65 Prozent. Man müsse davon ausgehen, dass sich die Variante auch auf Mallorca weiter ausbreiten werde, so Oliver.

Man dürfe deshalb die Vorsicht nicht über Bord werfen, mahnte der Corona-Sprecher der Balearen-Regierung, Javier Arranz, am Dienstag. Und als ob sie seine Befürchtungen bestätigen wollten, trafen sich Stunden später große Gruppen junger Leute zum Vorglühen vor der Stierkampfarena in Palma. Bei dem abends steigenden Konzert wurde dann so wild durcheinander getanzt, dass die Polizei einschreiten und die an sich genehmigte Veranstaltung auflösen musste. Lockerung ja. Party ohne Maske und Abstand nein.

Impfkampagne schaltet noch einen Gang höher

Mehr als die Hälfte der auf Mallorca zu impfenden Bevölkerung hat den ersten Pikser. Bei fast 30 Prozent ist der Prozess abgeschlossen. Ab Ende Juni soll die Kampagne auf den Balearen noch einen Gang hochschalten: 20.000 Dosen sollen dann pro Tag gespritzt werden. Bereits ab Mittwoch (23.6.) kommen dabei auch drei Lastzüge als mobile Impfzentren zum Einsatz. Die Behörden hoffen so, den Wettlauf gegen die Delta-Variante zu gewinnen. /tg

Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link.