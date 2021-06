Maskenpflicht im Freien entfällt ab dem 26. Juni auf Mallorca

Nicht nur die Frau auf dem Foto, Emilia Ann Legget in Costix, wird sich am Samstag (26.6.) freuen.

Nicht nur die Frau auf dem Foto, Emilia Ann Legget in Costix, wird sich am Samstag (26.6.) freuen. Foto: Nele Bendgens

Ab kommender Woche, ab Samstag, 26. Juni, muss man auf Mallorca und im übrigen Spanien keine Maske mehr im Freien tragen, sofern der Sicherheitsabstand zu anderen Personen eingehalten wird. Das verkündete der spanische Premier Pedro Sánchez am Freitag (18.6.) bei einem Treffen mit Unternehmern in Barcelona.

Offenkundig war sich der Ministerpräsident der enormen Erleichterung bewusst, die er mit dem symbolträchtigen Schritt bei der Bevölkerung auslösen würde: "Ich möchte meine Rede mit einer wichtigen Ankündigung für die 47 Millionen Mitbürger in unserem Land beginnen. Ich möchte ihnen sagen, dass wir am kommenden Donnerstag eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen werden, in der wir vorschlagen werden, die Maskenpflicht im Freien ab dem Samstag 26. Juni aufzuheben", so Sánchez.

Fast ein Jahr Maske im Freien

Mallorca und die übrigen Balearen-Inseln gelten spanienweit als eine der Regionen mit den strengsten Corona-Restriktionen. Auch bei der Maskenpflicht galten sie als Vorreiter. Mit ihrer strengen Maskenpflicht hatte die balearische Landesregierung im Juli vergangenen Jahres so einige Urlauber vor den Kopf gestoßen. Laut dem diesem Beschluss müssen Personen ab sechs Jahren seit dem 13. Juli 2020 im öffentlichen Raum, im Freien und auch in öffentlich genutzten geschlossenen Räumen eine Maske tragen. Ausnahmen gelten – sofern der Sicherheitsabstand eingehalten wird – etwa für den Sport oder die Einnahme von Essen und Getränken.

Die Regelung wurde dann durch spanienweite Vorgaben im März dieses Jahres noch einmal verschärft – wobei die balearische Landesregierung mit der Maskenpflicht etwa bei Strandspaziergängen oder Ausflügen in der Regel kulant umgeht. In den vergangenen Tagen war mehrmals darüber spekuliert worden, wann die Maskenpflicht im Freien fallen würde. Auf den Balearen verwies man darauf, dass man gerne bereit sei, bei dieser spanienweit zu treffenden Entscheidung auf solche Regionen zu warten, in denen die Inzidenz noch deutlich höher liege.

Sollte diese Entscheidung dann schließlich fallen, seien die Balearen "in einer guten Ausgangsposition", hatte der Corona-Sprecher der Balearen-Regierung, Javier Arranz, noch am Montag (15.6.) erklärt. Allerdings dürfe dieser Schritt dann nicht missverstanden werden. Die Maske im Freien nicht mehr tragen zu müssen, setze nicht die "übrigen Vorsichtsmaßnahmen außer Kraft", so Arranz. "Das heißt nicht, dass wir dann plötzlich wieder alle umarmen und mit Küsschen begrüßen dürfen." Außerdem müsse man die Maske trotzdem immer dabei haben, da man sie in Innenräumen weiterhin aufsetzen müsste. /tg