Deutscher Urlauber stürzt auf Mallorca vom Dach und stirbt

Ein deutscher Urlauber ist in der Nacht von Samstag (19.6.) auf Sonntag auf Mallorca ums Leben gekommen. Der Mann stürzte vom Dach eines Hauses in Fornalutx, wie ein Sprecher der Guardia Civil der MZ bestätigte. Nach Angaben des Sprechers befinden sich die Beamten derzeit an Ort und Stelle, um Genaueres zu den Umständen des tödlichen Sturzes herauszufinden. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, sieht es derzeit wohl nach einem Unfall aus.

Der junge Mann war mit seiner Partnerin im Mallorca-Urlaub in dem Haus in Fornalutx untergebracht. Laut "Última Hora" hatte das Paar am Samstagabend das EM-Spiel zwischen Deutschland und Portugal angeschaut und dabei Alkohol getrunken. Im Lauf der Nacht wachte die Freundin des Opfers auf und merkte, dass ihr Partner nicht da war. Weil sie ihren Freund nicht finden konnte, verließ die Frau das Haus, um Hilfe zu holen. Da entdeckte sie den Mann auf dem Boden liegend.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Urlauber tun. Die Frau und weitere Familienangehörige bekamen einen Psychologen an die Seite gestellt. /jk