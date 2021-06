Sturzbach in Palma von 350 Tonnen Unrat befreit

Unsere Stadt soll schöner werden: Emaya, die Stadtwerke von Palma de Mallorca, haben am Montag (21.6.) die jährliche Reinigung des zentralen Sturzbaches Torrent de Sa Riera abgeschlossen. Insgesamt seien dabei 350 Tonnen Unrat beseitigt worden, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag, wobei es sich größtenteils um auf dem Bachbett angesammelten Schlamm gehandelt habe.

An den siebentägigen Reinigungsarbeiten, bei denen auch die Ränder des Sturzbaches von Unkraut befreit wurden, waren 20 Emaya-Mitarbeiter beteiligt, die mit diversem schweren Gerät und neun Fahrzeugen anrückten. Den Fotos nach zu urteilen, könnte man nun, wenn man das denn dürfte, in dem Sturzbach Rollschuh laufen.

Der Torrent de Sa Riera beginnt in der Gemeinde Puigpunyent und teilt Palma de Mallorca auf Höhe der Mündung beim Museum Es Baluard in die westlichen Stadtteile wie Santa Catalina und die Altstadt. Das jetzige Bachbett stammt aus dem Jahr 1613, als der zuvor durch die Altstadt verlaufende Sturzbach an den Stadtmauern entlang umgeleitet wurde. In den Jahrhunderten zuvor war es immer wieder zu Überschwemmungen gekommen, die schwerste davon im Jahr 1403, als bei einer Sturzflut an die 5.000 Menschen starben und 1.500 Häuser zerstört wurden.

Die regelmäßige Reinigung der Sturzbäche, die bei starken Regenfällen im Gebirge das Wasser ins Mittelmeer ableiten, stellt die Behörden auf Mallorca immer wieder vor Herausforderungen. Wird sie vernachlässigt, treten die Sturzbäche bei Unwettern über ihre Ränder. In den Bergen werden zur Reinigung teilweise auch Esel eingesetzt, um das Bachbett vom Pflanzenbewuchs zu befreien. /ck