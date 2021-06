Hunderte spanische Schüler infizieren sich bei Abifahrten nach Mallorca

Party spanischer Jugendlicher in Arenal an der Playa de Palma.

Hunderte von spanischen Schülern aus unterschiedlichen Städten haben sich offenbar bei Abifahrten nach Mallorca mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten von ihnen feierten wohl in Arenal, dem südlichsten und spanisch geprägten Abschnitt der auch bei Deutschen sehr beliebten Playa de Palma.

Das berichten am Donnerstag (24.6.) übereinstimmend verschiedene spanische Medien. Zunächst war von 49 Schülern aus dem Baskenland die Rede. Wenig später trafen weitere Nachrichten ein. So sollen auch 245 Schüler unterschiedlicher Schulen aus der Region Madrid nach einer Mallorca-Abschlussfahrt positiv getestet worden sein. Die Nachrichtenagentur Efe berichtet indes, dass in der Stadt Elche (Provinz Alicante, Region Valencia) mittlerweile 32 Corona-Fälle auf Abifahrten auf die Insel zurückgeführt werden. Auch Schüler aus den Regionen Murcia und Kantabrien sollen sich angesteckt haben.

Ersten Informationen zufolge soll bei der Sequenzierung der Genproben von positiv getesteten Schülern in Madrid die Alpha-Variante des Coronavirus festgestellt worden sein, im Baskenland hingegen die als ansteckender geltende Delta-Mutation.



Ansteckungsherd Arenal

Da es sich um einen überregionalen Ansteckungsherd handelt, haben die regionalen Gesundheitsbehörden die Nachverfolgung der Infektionskette an das für die Corona-Pandemie zuständige Nationale Koordinierungszentrum CCAES abgegeben. Die Schüler der unterschiedlichen spanischen Regionen mischten sich anscheinend aus diversen Anlässen. Teilweise reisten sie schon zusammen auf der Fähre an, wo es zumindest in einem Fall zu einer Party mit viel Alkohol kam. Auch das aus dem Ruder gelaufene Konzert in der Stierkampfarena, das von der Polizei aufgelöst werden musste, könnte eine Rolle gespielt haben.

Wahrscheinlich hängen die Massenansteckungen aber auch mit einer unglücklichen Polizeistrategie zusammen. Die zuständige Ortspolizei der Gemeinde Llucmajor hatte den Schülern eine abgelegene Straße als Party-Areal zugewiesen. Dort war das Gedränge dann groß.



245 Schüler aus Madrid

Die Gesundheitsbehörden der Region Madrid informierten über 245 Positivfälle unter spanischen Abiturienten, die zwischen dem 12. und 18. Juni nach Mallorca gereist waren, um dort ihren Schulabschluss zu feiern, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Schüler seien in Reisebussen zunächst nach Dénia gefahren, um dann mit der Fähre nach Mallorca überzusetzen. Schon auf der Fähre sei viel Alkohol getrunken worden. Die Abstandsregeln wurden offenbar massiv missachtet.

49 Schüler aus San Sebastián (Baskenland)

Ähnlich liegt der Fall der mindestens 49 positiv getesten Schüler aus San Sebastián (Baskenland), nachdem sie in einer Abschlussfahrt nach Mallorca gereist waren. Entsprechende Berichte in baskischen Medien wie dem "Diario Vasco" hat jetzt die regionale Gesundheitsbehörde Osakidetza bestätigt. Ob diese Fälle auf die ansteckendere Deltavariante des Virus zurückzuführen sind, werde noch geprüft.

Um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern, hat die Gesundheitsbehörde am Mittwoch (23.6.) in San Sebastián einen Massentest von 300 Schülern angeordnet, die gerade von Mallorca zurückgekehrt sind. Sie gehören mehreren Schulen an. Gegenüber dem "Diario Vasco" hatten sie berichtet, dass auf den Partys auf Mallorca viele Jugendliche ohne Maske zusammengekommen seien.

Die Schüler seien zunächst in Gruppen aufgeteilt worden, die keinen Kontakt unter sich haben sollten. Diese verschiedenen "Bubbles" seien dann aber auf den Partys zusammenkommen. Die baskischen Schüler waren anscheinend alle in Hotels in Arenal der Playa de Palma untergebracht.





32 Schüler aus Elche (Alicante, Valencia)

Zuvor waren auch mindestens zehn Schüler aus der Region Valencia nach ihrer Rückkehr positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl erhöhte sich nach Berichten der Nachrichtenagentur Efe zufolge am Donnerstag (24.6.) auf 32 Personen. Da die meisten Patienten keine Symptome aufweisen und weitere Kontakte noch getestet werden, kann sich die Zahl der Ansteckungen noch erhöhen.

Party-Treffpunkt Playa de Palma

Die traditionellen Abschlussfahrten führen oft an die Playa de Palma. Dort feiern derzeit auch viele deutsche Party-Urlauber. Viele von ihnen missachten jegliche Sicherheitsvorkehrungen, wie Bilder von feiernden Fans auf Höhe des Balneario 6 nach dem Fußballspiel Deutschland-Ungarn am Mittwochabend beweisen. Augenzeugen berichten, dass die Polizei zwar vorbeifuhr und die Menschenmenge filmte, aber nicht eingriff.

Wie auch anderswo in Europa breitet sich auf Mallorca und den Nachbarinseln derzeit die ansteckendere Deltavariante des Coronavirus aus. Nach Informationen der MZ betrug ihr Anteil bei der jüngsten Runde an Gensequenzierungen rund 25 Prozent. In Deutschland sind es an die 15 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die Deltavariante bald das Pandemie-Geschehen dominiert. Abgeschlossene Impfungen schützen aber auch gegen diese Virusmutation. /ck /tg

