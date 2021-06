Kurz vor der Inbetriebnahme eines Hotels dürfte es fast immer so aussehen wie an diesem Mittwochvormittag (23.6.) im neuen Fünf-Sterne-Haus Zafiro Palace Andratx in Camp de Mar: Einen Tag vor der Eröffnung wischen und kehren Putzfrauen den Boden, ein Mann füllt Chlor im Innenpool nach, eine Frau trägt Grünpflanzen für die Dekoration zum Haupteingang hinein. Dazwischen klären die Verantwortlichen letzte Detailfragen. Der Wolkenbruch am Morgen kommt für alle zur Unzeit. Marc, ein freundlicher junger Mann, der stellvertretende Leiter der Rezeption, führt die MZ durch das Haus, das zur Saison 2020 öffnen sollte - dann aber begann die Pandemie.

Eineinhalb Stunden dauert der Rundgang. Die Zimmer sind allesamt geräumig, aber unspektakulär eingerichtet. Ins Auge stechen vor allem die zahlreichen Außenpools, der Spa mit Sauna und Dampfbad sowie Räumen für Massage oder auch die mit unterschiedlicher Vegetation begrünten Dächer des Komplexes. Auf dem Dach eines der Gebäude lockt der sogenannte Sky Pool mit Blick auf die Bucht von Camp de Mar, wenige Meter daneben liegt der Oasis Pool, der nur Erwachsenen offensteht. Vor einigen der Zimmer gibt es weitere private Pools für die Hotelgäste, und auf den Dachterrassen stehen private Jacuzzis bereit. Doch es ist nicht nur ein Urlaubshotel: Firmen können die vier Kongressräume nutzen, die bei Bedarf zu einem großen werden.

Kulinarisch hat das neue Hotel einiges zu bieten. Neben einem Buffet-Restaurant (The Market), das noch nicht geöffnet hat, gibt es vier Themen-Restaurants. Abends können die Gäste entweder ins The Market gehen oder italienisch essen im Portico, japanisch in der Tastes & Sushi-Bar oder Fleisch im Caliu Grill kosten. Mittags steht La Veranda zur Verfügung. In einem der Pools gibt es als Schmankerl die sogenannte Wet Bar. Die Barhocker stehen hier direkt im Pool, die Getränke nimmt man im Wasser sitzend ein.

Das Zafiro Palace Andratx ist wohl die spektakulärste Hotel-Neueröffnung auf Mallorca seit Ausbruch der Pandemie. Allein schon aufgrund der Dimensionen: 304 Zimmer mit gut 600 Betten, verteilt auf 13 Gebäude am Hang von Camp de Mar, direkt oberhalb des Steigenberger-Hotels. 40.000 Quadratmeter schiere Größe mit insgesamt 13 Außenpools. Das war für viele Umweltschützer auf Mallorca mehr als eine Nummer zu groß. Bereits mit Beginn der Bauarbeiten Anfang des Jahres 2019 kritisierte der GOB das Projekt scharf. Der Wasserverbrauch des Luxusresorts sei „enorm", das ganze Vorhaben „wahnsinnig", wetterte GOB-Sprecherin Margalida Ramis damals. Zafiro verteidigte das Vorhaben. Wer vom Billigtourismus wegkommen wolle, der müsse den Leuten „etwas anbieten", sagte Zafiro-Managerin Heike Charmaine Genschow.

Die ersten Gäste, die am Donnerstag (24.6.) um 8 Uhr aus Deutschland erwartet wurden, kommen in den Blöcken 4, 5, 6 und 7 unter. Die weiteren Gebäude werden aufgrund der noch geringen Auslastung bis auf Weiteres noch nicht geöffnet. Derzeit arbeiten 150 Angestellte in dem Hotel, für August benötige man aber wohl mehr Leute. Da kann Zafiro aus dem Vollen schöpfen. Zahlreiche Angestellte der Kette sind noch in Kurzarbeit, außerdem veranstaltete Zafiro mit der städtischen Jobagentur PalmaActiva einen Bewerbertag und sammelte dort Hunderte von Lebensläufen.